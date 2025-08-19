Acesse sua conta
Campeã do ‘MasterChef’ e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem diagnóstico inesperado

Isa Scherer e Rodrigo Calazans confundiram sintomas de gripe com ressaca após festa de Bruna Marquezine

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:08

Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca
Crédito: Reprodução/Instagram

Após curtirem o aniversário de Bruna Marquezine, a chef de cozinha Isa Scherer e o marido, Rodrigo Calazans, enfrentaram um susto no pós-festa. Inicialmente, ambos acreditaram que os sintomas de mal-estar eram consequência de uma ressaca, mas a situação se agravou.

Ao perceberem que os sinais de cansaço e febre não melhoravam, o casal procurou atendimento médico e recebeu um diagnóstico surpreendente: não era apenas ressaca, mas uma combinação de influenza A, adenovírus e rinovírus.

Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca

Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram
1 de 9
Isa Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca por Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Isa contou o episódio com bom humor, lembrando do equívoco: "Sumimos por motivos de: achamos que era ressaca da festa e era influenza A, adenovírus e rinovírus. Coitado do álcool que levou toda a culpa no sábado comigo prometendo que nunca mais ia beber".

O casal, que é pai de Mel e Bento, alertou os seguidores sobre a importância de não subestimar sintomas gripais e buscar ajuda médica quando necessário, mesmo após momentos de festa e diversão.

