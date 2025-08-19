MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:02
A festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, segue rendendo polêmicas nas redes sociais. Depois dos looks ousados das celebridades e da lista estrelada de convidados, um novo episódio envolvendo MC Daniel chamou atenção do público.
De acordo com Gaby Cabrini, do programa "Fofocalizando", o funkeiro teria sido barrado ao tentar entrar em uma área VIP restrita, destinada a nomes como Luciano Huck, Angélica e Xuxa. O cantor chegou ao local acompanhado de Anitta, mas só a Poderosa conseguiu passar. “Ele foi para a festa junto com a Anitta e resolveu ir na mesma van com ela. Só que a Anitta estava nesse ‘vipão’, e aí ele chegou lá, e o povo barrou o Daniel e deixou a Anitta passar”, contou a jornalista, aos risos.
Aniversário de Bruna Marquezine
Segundo informações do Gshow, a comemoração contou com um esquema especial de logística. Enquanto os convidados “classe A” tiveram acesso direto ao evento, sem contato com a imprensa, os demais passaram por credenciamento em outro ponto, de onde foram levados de van até a ilha.
A situação não passou despercebida na web, e internautas debocharam da suposta barrada. “Bem feito! Achou que ia montar nas costas da Anitta kkkkkkkk”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro ironizou: “Essas subcelebridades aprendendo que ser conhecido no Instagram não é ser A-list, amoooo”. Já um terceiro disparou: “Forçou demais para ficar no meio da Anitta. Acho é pouco!”.