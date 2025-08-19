Acesse sua conta
MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

Cantor tentou entrar em espaço exclusivo da comemoração, mas acabou impedido, segundo programa de TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:02

MC Daniel é barrado ao tentar entrar em área VIP de festa de Bruna
MC Daniel é barrado ao tentar entrar em área VIP de festa de Bruna Crédito: Reprodução

A festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, segue rendendo polêmicas nas redes sociais. Depois dos looks ousados das celebridades e da lista estrelada de convidados, um novo episódio envolvendo MC Daniel chamou atenção do público.

De acordo com Gaby Cabrini, do programa "Fofocalizando", o funkeiro teria sido barrado ao tentar entrar em uma área VIP restrita, destinada a nomes como Luciano Huck, Angélica e Xuxa. O cantor chegou ao local acompanhado de Anitta, mas só a Poderosa conseguiu passar. “Ele foi para a festa junto com a Anitta e resolveu ir na mesma van com ela. Só que a Anitta estava nesse ‘vipão’, e aí ele chegou lá, e o povo barrou o Daniel e deixou a Anitta passar”, contou a jornalista, aos risos.

Aniversário de Bruna Marquezine

Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos por Reprodução Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
1 de 8
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram

Segundo informações do Gshow, a comemoração contou com um esquema especial de logística. Enquanto os convidados “classe A” tiveram acesso direto ao evento, sem contato com a imprensa, os demais passaram por credenciamento em outro ponto, de onde foram levados de van até a ilha.

