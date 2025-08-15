Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

VEJA LISTA

Uma alimentação colorida, variada e rica em nutrientes pode melhorar a saúde dos olhos

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 21:22

A dieta também tem impacto direto na saúde dos olhos Crédito: Imagem: Gerain0812 | Shutterstock

Além da importância dos exames oftalmológicos regulares, o que vai ao prato também tem impacto direto na visão. Diversos nutrientes presentes nos alimentos ajudam a manter a integridade da retina, reduzir o risco de doenças como degeneração macular relacionada à idade (DMRI), catarata, glaucoma, retinopatia diabética e aliviar sintomas comuns como ressecamento ocular e fadiga visual, especialmente em quem passa muitas horas diante de telas.

Segundo o Dr. Victor Massote, médico oftalmologista e Vice Diretor Clínico do OCULARE Hospital de Oftalmologia, “uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas específicas e gorduras boas pode contribuir significativamente para a saúde ocular”. No entanto, ele alerta: “Muitas vezes, as quantidades dessas substâncias encontradas na alimentação comum não são suficientes para exercer efeito terapêutico. Nestes casos, a suplementação orientada é essencial”, recomenda o médico.

A seguir, confira os alimentos que ajudam a proteger a visão!

1. Cenoura

Clássica da nutrição ocular, é rica em betacaroteno, precursor da vitamina A , fundamental para o bom funcionamento da retina. A deficiência dessa vitamina pode levar ao ressecamento ocular, visão embaçada e até cegueira noturna. Contudo, em situações clínicas específicas, a quantidade de vitamina A obtida via alimentação pode não ser suficiente, exigindo uma abordagem suplementar.

2. Folhas verde-escuras (espinafre, couve, rúcula)

Fontes ricas em luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a mácula — área central da retina responsável pela visão de detalhes. Esses compostos agem como filtros naturais contra a luz azul e os radicais livres, oferecendo proteção contra a degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

3. Peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha, atum)

Esses alimentos fornecem ácidos graxos essenciais, que têm ação anti-inflamatória e favorecem a produção de lágrimas, sendo muito úteis no alívio dos sintomas da síndrome do olho seco. O consumo frequente é benéfico, mas doses terapêuticas de ômega-3 podem ser recomendadas em casos moderados ou graves da síndrome.

Os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção de vitamina A e protege a mácula Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

4. Ovos

Além de luteína, zeaxantina e vitamina A, os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção da vitamina A e protege a mácula. O zinco também tem papel na redução da progressão da DMRI, conforme mostra o “Estudo da Doença Ocular Relacionada à Idade” ( Age-Related Eye Disease Study ), do National Eye InstituteAmericano .

Realizada com mais de 4.000 pacientes, a análise demonstrou que, em indivíduos com quadro intermediário ou avançado de DMRI, uma combinação de zinco, beta-caroteno e vitaminas C e E reduziu em cerca de 25% o risco de progressão da doença ao longo de 5 anos.

5. Frutas cítricas (laranja, acerola, limão)

Ricas em vitamina C, essas frutas ajudam a proteger os vasos sanguíneos da retina e têm forte ação antioxidante, importante para prevenir catarata e degeneração da retina. A pesquisa “Genetic and Dietary Factors Influencing the Progression of Nuclear Cataract” , publicada no Ophthalmology , jornal da Academia Americana de Oftalmologia, reforça essa relação ao apontar que uma dieta rica em vitamina C pode proteger contra a progressão da catarata.

Alimentação não substitui avaliação oftalmológica

O oftalmologista Victor Massote ressalta que nenhum alimento ou suplemento sozinho é capaz de prevenir ou tratar doenças oculares. “Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes específicos é uma peça do quebra-cabeça da prevenção. Em muitos casos, é necessário usar suplementos com doses mais altas para se obter resultados clínicos relevantes”, afirma. Por isso, a avaliação oftalmológica e, em alguns casos, o acompanhamento com nutricionista ou nutrólogo são fundamentais.

Para manter os olhos saudáveis ao longo da vida, vale apostar em uma alimentação colorida, variada e rica em nutrientes protetores, sem abrir mão de bons hábitos visuais (como pausas durante o uso de telas) e de visitas regulares ao oftalmologista. Afinal, a prevenção começa na rotina.