COLADINHOS

Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Festa luxuosa na Ilha Fiscal reuniu artistas, proibiu celulares e teve shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:31

Bruna Marquezine comemora 30 anos ao lado de Danilo Mesquita Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, com uma festa que reuniu cerca de 200 convidados. A atriz decidiu proibir o uso de celulares na comemoração, adotando a proposta “no phone, just fun”, e transformou a cabine de fotos no principal registro da noite.

Nas imagens divulgadas, Bruna aparece ao lado de Danilo Mesquita, de 33 anos, em clima descontraído, acompanhado de Camila Márdila, Ya Burihan e DJ Kaique. A proximidade do casal reacendeu rumores de um possível romance, já que eles se aproximaram durante as gravações da série “Amor da Minha Vida”, da Disney.

Durante a festa, Thiaguinho prestou uma homenagem especial à aniversariante, momento em que Bruna permaneceu próxima de Danilo, cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. “Coladinhos”, como destacaram internautas, os dois despertaram atenção e reforçaram os rumores de envolvimento, especialmente pelo fato de se seguirem no Instagram.

Mesmo com os comentários sobre o possível romance, o ex-namorado de Bruna, João Guilherme, esteve presente na festa. Curiosamente, João e Danilo surgiram com figurinos parecidos, gerando comentários sobre a coincidência e reforçando a narrativa de um encontro repleto de simbolismos.