Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:31
Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, com uma festa que reuniu cerca de 200 convidados. A atriz decidiu proibir o uso de celulares na comemoração, adotando a proposta “no phone, just fun”, e transformou a cabine de fotos no principal registro da noite.
Nas imagens divulgadas, Bruna aparece ao lado de Danilo Mesquita, de 33 anos, em clima descontraído, acompanhado de Camila Márdila, Ya Burihan e DJ Kaique. A proximidade do casal reacendeu rumores de um possível romance, já que eles se aproximaram durante as gravações da série “Amor da Minha Vida”, da Disney.
Aniversário de Bruna Marquezine
Durante a festa, Thiaguinho prestou uma homenagem especial à aniversariante, momento em que Bruna permaneceu próxima de Danilo, cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. “Coladinhos”, como destacaram internautas, os dois despertaram atenção e reforçaram os rumores de envolvimento, especialmente pelo fato de se seguirem no Instagram.
Mesmo com os comentários sobre o possível romance, o ex-namorado de Bruna, João Guilherme, esteve presente na festa. Curiosamente, João e Danilo surgiram com figurinos parecidos, gerando comentários sobre a coincidência e reforçando a narrativa de um encontro repleto de simbolismos.
A celebração impressionou pelo alto investimento: shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, decoração sofisticada e buffet requintado. Entre os convidados estavam nomes como Xuxa, Sasha Meneghel, Angélica e Luciano Huck. Segundo o portal Popline, a festa teria custado cerca de R$ 1 milhão, mostrando o cuidado de Bruna em comandar cada detalhe da noite.