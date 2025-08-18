Acesse sua conta
Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Festa luxuosa na Ilha Fiscal reuniu artistas, proibiu celulares e teve shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:31

Bruna Marquezine comemora 30 anos ao lado de Danilo Mesquita
Bruna Marquezine comemora 30 anos ao lado de Danilo Mesquita Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, com uma festa que reuniu cerca de 200 convidados. A atriz decidiu proibir o uso de celulares na comemoração, adotando a proposta “no phone, just fun”, e transformou a cabine de fotos no principal registro da noite.

Nas imagens divulgadas, Bruna aparece ao lado de Danilo Mesquita, de 33 anos, em clima descontraído, acompanhado de Camila Márdila, Ya Burihan e DJ Kaique. A proximidade do casal reacendeu rumores de um possível romance, já que eles se aproximaram durante as gravações da série “Amor da Minha Vida”, da Disney.

Aniversário de Bruna Marquezine

Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos por Reprodução Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
1 de 8
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram

Durante a festa, Thiaguinho prestou uma homenagem especial à aniversariante, momento em que Bruna permaneceu próxima de Danilo, cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. “Coladinhos”, como destacaram internautas, os dois despertaram atenção e reforçaram os rumores de envolvimento, especialmente pelo fato de se seguirem no Instagram.

Mesmo com os comentários sobre o possível romance, o ex-namorado de Bruna, João Guilherme, esteve presente na festa. Curiosamente, João e Danilo surgiram com figurinos parecidos, gerando comentários sobre a coincidência e reforçando a narrativa de um encontro repleto de simbolismos.

A celebração impressionou pelo alto investimento: shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, decoração sofisticada e buffet requintado. Entre os convidados estavam nomes como Xuxa, Sasha Meneghel, Angélica e Luciano Huck. Segundo o portal Popline, a festa teria custado cerca de R$ 1 milhão, mostrando o cuidado de Bruna em comandar cada detalhe da noite.

