Anitta participa de cerimônia indígena no Xingu e é homenageada com pinturas tradicionais; veja fotos

Cantora esteve no Mato Grosso ao lado de Luciano Huck para gravação do "Domingão"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:49

Anitta visita aldeia no Xingu e participa de cerimônia Kuarup
Anitta visita aldeia no Xingu e participa de cerimônia Kuarup Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta marcou presença no último sábado (16) na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. A cantora participou da tradicional cerimônia Kuarup ao lado do apresentador Luciano Huck, em gravação especial para o "Domingão com Huck", ainda sem data de exibição.

Durante a visita, Anitta conversou com líderes indígenas e agradeceu pelo trabalho de preservação ambiental. Emocionada, a artista recebeu pinturas tradicionais no corpo e reforçou seu apoio às causas dos povos originários. “Só tenho a agradecer pelo convite e por cuidar da nossa natureza, continuarem lutando, persistindo, resistindo. Eu sei muito bem como é a força contrária, para acabar com o território indígena, com a cultura. Comigo vocês sempre vão poder contar, desde as pequenas às grandes coisas”, declarou.

Foi a primeira vez que Anitta esteve em uma reserva indígena, momento que classificou como marcante em sua trajetória. A visita foi celebrada pela Mídia Indígena, veículo de comunicação produzido pelos próprios povos originários. Em nota publicada nas redes sociais, destacaram: “Não é apenas uma visita, é um gesto de respeito, reconhecimento e valorização de culturas que guardam a memória. Ao participar do Kuarup, ela se conecta com tradições milenares e nos lembra que proteger esses territórios é proteger o futuro do planeta.”

O movimento também ressaltou a importância da voz da cantora na defesa da demarcação de terras e na valorização da cultura indígena. “Essa presença é simbólica e real, um convite para que todos reconheçam, respeitem e celebrem a riqueza cultural e ambiental que os povos indígenas guardam para o mundo”, completou o texto.

