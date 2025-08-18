Acesse sua conta
Gravidez, lixo e festas: ex-funcionários revelam rotina na casa de Hytalo Santos

Influenciador e o marido seguem presos em São Paulo após denúncias de exploração de menores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:21

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução

O influenciador Hytalo Santos, preso na última semana junto com o marido, Israel Nata Vicente, na Penitenciária de Carapicuíba (SP), segue no centro de graves denúncias. Acusado de exploração e exposição de menores de idade, ele teve a rotina dentro da mansão revelada por ex-funcionários em entrevista exibida pelo "Fantástico" no último domingo (17).

Segundo os relatos, o ambiente era marcado por condições precárias e situações degradantes que ficavam fora das filmagens da “Turma do Hytalo”. Uma das denúncias mais graves aponta que uma adolescente engravidou e posteriormente perdeu o bebê enquanto vivia na casa do influenciador. “Os adolescentes só se alimentavam quando ele queria. Passavam a noite em claro, bebiam nas festas e, na hora de ir pra escola, só filmavam eles saindo. Depois das câmeras desligadas, eles não iam”, revelou um ex-funcionário.

Outro depoimento descreveu a residência como insalubre. “Eu via a casa totalmente cheia de lixo, e ficava durante cinco dias assim. Eles não tinham um ambiente limpo”, contou, classificando Hytalo como “uma pessoa soberba”. Ainda segundo ele, celulares eram proibidos durante as pausas das gravações para impedir registros da verdadeira rotina.

