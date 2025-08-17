Acesse sua conta
Humberto Carrão corta cabelo para interpretar paciente oncológico em 'Vale Tudo'

Filho de Odete Roitman enfrenta leucemia na versão 2025 da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 12:30

Afonso é diagnosticado com leucemia em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Humberto Carrão gravou neste sábado (16) uma cena marcante para o remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Em uma sequência emocionante, seu personagem, Afonso Roitman, decide cortar o cabelo como forma de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia. Diagnosticado com leucemia mieloide, Afonso opta por raspar os fios antes que a queda natural ocorra, simbolizando sua luta contra a doença. A cena está prevista para ir ao ar no final de agosto.

Após se separar de Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso se aproxima de Solange (Alice Wegmann), que revela que ele é pai dos bebês que espera e decide acompanhá-lo durante o tratamento. O vínculo entre os dois se fortalece, despertando emoções intensas e novos desafios pessoais.

Na versão 2025 da novela, escrita por Manuela Dias, Afonso (Humberto Carrão) será diagnosticado com leucemia mieloide, em uma trama inédita que estreia no fim de agosto. O herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) precisará de um doador de sangue para sobreviver, um arco que não existia na versão original escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Durante a história, Heleninha (Paolla Oliveira) se dispõe a ser doadora, mas os exames mostram incompatibilidade. Celina (Malu Galli) então lembra que Leonardo (Guilherme Magon) tinha o mesmo tipo sanguíneo de Afonso, mas todos acreditam que ele está morto. O segredo da sobrevivência de Leonardo é mantido por Odete, que chega a enviar um enfermeiro para colher sangue do filho, deixando o público ansioso para descobrir se a vilã revelará a verdade.

Leucemia mieloide: o que é?

A leucemia mieloide é um câncer que afeta a medula óssea, responsável pela produção de sangue. Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), a forma crônica provoca superprodução de glóbulos brancos, com evolução lenta e sintomas como anemia, fadiga, infecções e sangramentos, embora alguns pacientes sejam assintomáticos e a doença só seja detectada em exames de rotina.

No tipo agudo, a progressão é rápida, com sinais como hematomas, fraqueza, palidez e sangramentos. O tratamento pode incluir medicação para controlar a doença, quimioterapia ou até transplante de medula óssea.

