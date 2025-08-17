Acesse sua conta
Alexandre Frota em 'A Fazenda'? Ator fala sobre participação no reality da Record

Ator e ex-deputado federal se pronunciou sobre rumores envolvendo seu nome no elenco do reality rural da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 10:15

Alexandre Frota
Alexandre Frota Crédito: Reprodução

Cotado para o elenco de "A Fazenda 17", o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota decidiu se pronunciar sobre a possibilidade de integrar o reality rural da Record. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ele foi direto ao ser questionado sobre o assunto: “Não existe [possibilidade]”, afirmou.

Apesar de descartar sua participação, Frota destacou que não se oporia caso sua esposa, Fabi Frota, fosse convidada para uma futura edição do programa. O ator reforçou que não faz parte de seus planos retornar à televisão em um confinamento.

Lista de cotados para "A Fazenda 17"

Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 7
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais

Como de costume, a Record mantém sigilo total sobre os nomes que estarão na nova temporada. A emissora afirmou que não comenta especulações para preservar o mistério até a estreia.

Além de Frota, outros nomes vêm sendo especulados para a edição deste ano, como o ator Rafael Cardoso, a atriz Gaby Spanic e a influenciadora Camila Loures. Já algumas negociações não avançaram: a cantora Melody, que completou 18 anos recentemente, recusou o convite, assim como a ex-Rouge Karin Hils, que admitiu ter sido sondada.

Sobre a possibilidade de integrar o reality, Karin explicou sua decisão: “Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em A Fazenda não [penso em participar], por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante”, disse ao Portal Leo Dias.

