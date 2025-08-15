Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:37
Larissa Araújo, ex-assessora do influenciador digital Hytalo Santos, usou as redes sociais para expor os bastidores de seu trabalho com o criador de conteúdo, atualmente investigado por “adultizar” crianças em vídeos. Segundo Larissa, os abusos iam além das câmeras e incluíam jornadas exaustivas, humilhações e situações de exploração fora do ambiente de gravação.
“Aqui era quando eu podia dormir, e era dentro de um carro”, revelou a ex-assessora, mostrando como improvisava o banco do veículo como colchão para descansar. Ela também compartilhou mensagens ofensivas enviadas por Hytalo durante seu expediente: “Tu está há quanto tempo, vagabunda?”; ao responder que faltavam 16 minutos, recebeu: “Pois cuide, o artista está com fominha”.
Mansão de Hytalo Santos
Larissa destacou que os relatos refletem a realidade e não são fruto de exageros. “Eu queria tanto, mas tanto dizer que não foi nada demais. Só que a mais dolorosa verdade é que tudo o que eu falei é verdade”, afirmou, lembrando que trabalhou com o influenciador entre abril de 2023 e agosto de 2025.
Além do desgaste emocional e físico, Larissa revelou irregularidades financeiras: Hytalo e seu marido, Euro, utilizavam o carro alugado por ela, acumulando multas em seu nome, e fizeram uso indevido de seu cartão de crédito, gerando dívidas. No dia da demissão, Larissa relatou ter sido coagida a assinar um acordo de R$ 35 mil e ter seu celular confiscado.