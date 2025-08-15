Acesse sua conta
Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Influenciador é investigado por suposta adultização de menores em seus conteúdos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:57

Hytalo Santos
Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O influenciador Hytalo Santos, 23 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na última quarta-feira (13). Mas, ao chegarem na mansão dele em um condomínio de luxo em João Pessoa (PB), equipes da Polícia encontraram a casa esvaziada, apenas com uma máquina de lavar ainda ligada. Meses antes da operação, porém, detalhes da mansão foram mostrados nas redes sociais.

O paraibano é investigado sob acusação de submeter adolescentes à adultização e à exposição com conotação sexual para obter lucro. O influenciador e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo (SP)

A propriedade está em condomínio de luxo para onde Hytalo, o marido e os 10 "filhos adotivos" se mudaram em agosto do ano passado. A casa tinha as iniciais do influenciador instaladas na fachada, assim como esculturas de cervos dourados na laje que cobria a garagem. Além disso, seis carrões de luxo estavam estacionados no vídeo em questão.

"Choramos, oramos, olhamos a casa de ponta a ponta", disse Hytalo, na época. Um locker foi instalado na entrada da residência, para que celulares fossem guardados e impedidos de registrarem imagens. "Vai ter o lugar de telefone para deixar na porta. Vou lançar essa aí. Se não podiam nas feiras...", disse o influenciador, aos risos, no vídeo.

No piso superior, o homem apareceu deitado na cama ao lado do marido em um quarto de casal. Em outro, foi possível ver ao menos três bicamas no cômodo dos "filhos".

Uma terceira suíte foi apelidada de "quarto do líder", com coroa e letreiro na decoração. Neste mesmo quarto, a banheira ficava ao lado da própria cama, rodeada por um box transparente. "Esse é o quarto para quem quiser fazer acontecer. O quarto do líder", falou Hygor, ao entrar no cômodo acompanhado dos adolescentes que participavam dos vídeos dele.

O cômodo ainda tinha televisão, computador de última geração e videogames. "Isso foi tão caro", disse Hytalo. Ao passar por alguns equipamentos de som, ele também repetiu que gastou bastante. "Foi tão caro, nem sei o nome desse babado".

As imagens também mostram uma sala ampla, cozinha equipada em ilha, sala de jantar, assim com uma área externa com deck, piscina e área para churrasco, além de uma sala de aula, que Hytalo usava para gravar conteúdos.

A investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) envolvendo o paraibano começou em 2024, mas ganhou força após um vídeo de denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. A queixa aponta que Hytalo utiliza menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

