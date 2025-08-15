Bell Marques passa mal e é carregado durante corrida em Fortaleza; VÍDEO

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:26
Bell Marques deixou os fãs bastante preocupados na manhã desta sexta-feira (15). O cantor de 72 anos passou mal durante a 'Corrida 100% Você' realizada em Forteleza e precisou ser carregado para concluir o trajeto.
Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o artista sendo auxiliado por dois homens até a linha de chegada, completando a prova quase que se arrastando.
Bell Marques
Em contato com o CORREIO, a assessoria de imprensa de Bell informou que ele apresentou um mal-estar decorrente de uma elevação momentânea da glicemia. O próprio cantor se pronunciou nos Stories do Instagram após as imagens circularem nas redes sociais, e tranquilizou os fãs.
"Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, amassei, o estômago ficou ruim, mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!", falou.
Veja a nota da assessoria de Bell Marques:
"Ao final da Corrida 100% Você, realizada nesta sexta-feira (15) em Fortaleza, o cantor Bell Marques apresentou um mal-estar decorrente de uma elevação momentânea da glicemia. Bell passa bem, já se pronunciou ao lado dos filhos, brincando com a situação, e segue normalmente sua rotina".