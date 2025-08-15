SUSTO

Bell Marques passa mal e é carregado durante corrida em Fortaleza; VÍDEO

Após deixar fãs preocupados, cantor explicou situação nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:26

Bell Marques durante corrida em Fortaleza Crédito: Reprodução

Bell Marques deixou os fãs bastante preocupados na manhã desta sexta-feira (15). O cantor de 72 anos passou mal durante a 'Corrida 100% Você' realizada em Forteleza e precisou ser carregado para concluir o trajeto.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o artista sendo auxiliado por dois homens até a linha de chegada, completando a prova quase que se arrastando.

Bell Marques 1 de 22

Em contato com o CORREIO, a assessoria de imprensa de Bell informou que ele apresentou um mal-estar decorrente de uma elevação momentânea da glicemia. O próprio cantor se pronunciou nos Stories do Instagram após as imagens circularem nas redes sociais, e tranquilizou os fãs.

"Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, amassei, o estômago ficou ruim, mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!", falou.

Veja a nota da assessoria de Bell Marques: