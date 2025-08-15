APAIXONADA

Mãe de Virginia é pedida em namoro por músico 21 anos mais novo

Margareth Serrão é surpreendida por Danilo Nascimento e exibe anel de namoro

Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:47

Margareth Serrão é pedida em namoro por Danilo Nascimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, viveu um momento emocionante na noite desta quinta-feira (14). Durante a comemoração do aniversário do sanfoneiro Danilo Nascimento, com quem mantém relacionamento desde o início do ano, ele aproveitou a ocasião para oficializar o namoro.

A surpresa aconteceu logo após os parabéns, quando Danilo repetiu o pedido de forma simbólica, agora acompanhado de um anel e de uma declaração diante dos convidados. Nas redes sociais, Mellody Barreto, nora de Margareth, celebrou o momento: “Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns”, escreveu, compartilhando registros da surpresa.