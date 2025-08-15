Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de Virginia é pedida em namoro por músico 21 anos mais novo

Margareth Serrão é surpreendida por Danilo Nascimento e exibe anel de namoro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:47

Margareth Serrão é pedida em namoro por Danilo Nascimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, viveu um momento emocionante na noite desta quinta-feira (14). Durante a comemoração do aniversário do sanfoneiro Danilo Nascimento, com quem mantém relacionamento desde o início do ano, ele aproveitou a ocasião para oficializar o namoro.

Margareth Serrão e Danilo Nascimento

Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por auto-upload
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Margareth Serrão e Danilo Nascimento por Reprodução/Redes Sociais

A surpresa aconteceu logo após os parabéns, quando Danilo repetiu o pedido de forma simbólica, agora acompanhado de um anel e de uma declaração diante dos convidados. Nas redes sociais, Mellody Barreto, nora de Margareth, celebrou o momento: “Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns”, escreveu, compartilhando registros da surpresa.

Sorridente, Margareth aceitou o gesto e exibiu a aliança com orgulho. O momento romântico recebeu comentários positivos da família, amigos e seguidores, que elogiaram a iniciativa do músico e o clima de celebração

Leia mais

Imagem - Bruna Marquezine faz aniversário milionário na Ilha Fiscal, mas freelancers recebem apenas R$180

Bruna Marquezine faz aniversário milionário na Ilha Fiscal, mas freelancers recebem apenas R$180

Imagem - Zé Felipe engata romance com nova loira e é flagrado aos beijos em festa

Zé Felipe engata romance com nova loira e é flagrado aos beijos em festa

Imagem - Jaques é desmascarado em ‘Dona de Mim’ e enfrenta a polícia; veja como será a queda do vilão

Jaques é desmascarado em ‘Dona de Mim’ e enfrenta a polícia; veja como será a queda do vilão

Mais recentes

Imagem - Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP
Imagem - Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia
Imagem - Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso