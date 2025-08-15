Acesse sua conta
Bruna Marquezine faz aniversário milionário na Ilha Fiscal, mas freelancers recebem apenas R$180

Festa de R$ 1 milhão contrasta com pagamento baixo e condições restritas para freelancers

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:21

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine vai celebrar seus 30 anos com um festão na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, em um evento estimado em R$ 1 milhão. A comemoração deve reunir cerca de 200 convidados, incluindo nomes como Sasha Meneghel, Xuxa, Angélica, Luciano Huck e Sérgio Malheiros. Rumores ainda apontam que o ex-namorado João Guilherme pode estar presente.

Mas o que chamou atenção foi a informação divulgada pelo perfil @tretanimento, que compartilhou prints de um suposto anúncio e ficha de contratação para os freelancers do evento. De acordo com a página, os profissionais contratados para trabalhar na festa receberão apenas R$180, valor que já inclui passagem, alimentação e pagamento a ser realizado após 30 dias.

Para realizar o evento na Ilha Fiscal, a atriz precisará alugar o espaço por três dias — montagem, festa e desmontagem —, com valor inicial de R$75 mil, autorizado pela Marinha e Exército. Além disso, Marquezine arca com buffet, decoração, som e iluminação, compondo o orçamento milionário.

As comemorações, no entanto, começaram antes, no dia 4 de agosto, data oficial do aniversário, Marquezine reuniu familiares e amigos próximos para um jantar reservado. Já nesta semana, promoveu outra festa com presença de nomes como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette Freire, antes do aguardado festão na Ilha Fiscal.

