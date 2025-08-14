FAZENDA DO DAVI

Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Baiano de 22 anos transforma prêmio milionário em negócios e propriedades

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:16

Ex-BBB investe prêmio em fazenda Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão do “BBB 24”, Davi Brito, de 22 anos, decidiu investir parte do prêmio de R$ 2,9 milhões em uma nova fase da vida: a de fazendeiro. O baiano anunciou nas redes sociais a compra de uma propriedade em Salvador, onde pretende criar galinhas, cavalos e bois.

Em publicação sobre o novo empreendimento, batizado de Fazenda do Davi, ele destacou as atrações do local. “Futuramente, venda de animais”. A propriedade conta com piscina, rios, peixes frescos e será aberta para atividades de pescaria.

Davi também direcionou parte do prêmio para o mercado imobiliário. Ele comprou uma casa para morar e adquiriu outras duas para a mãe e a irmã, Raquel. Além disso, inaugurou uma imobiliária em Salvador, com o objetivo de gerar renda por meio de aluguel de imóveis, comprando terrenos e construindo casas.