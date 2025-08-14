Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Baiano de 22 anos transforma prêmio milionário em negócios e propriedades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:16

Ex-BBB investe prêmio em fazenda
Ex-BBB investe prêmio em fazenda Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão do “BBB 24”, Davi Brito, de 22 anos, decidiu investir parte do prêmio de R$ 2,9 milhões em uma nova fase da vida: a de fazendeiro. O baiano anunciou nas redes sociais a compra de uma propriedade em Salvador, onde pretende criar galinhas, cavalos e bois.

Em publicação sobre o novo empreendimento, batizado de Fazenda do Davi, ele destacou as atrações do local. “Futuramente, venda de animais”. A propriedade conta com piscina, rios, peixes frescos e será aberta para atividades de pescaria.

Fazenda do Davi

Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram
1 de 7
Fazenda do Davi por Reprodução/Instgram

Davi também direcionou parte do prêmio para o mercado imobiliário. Ele comprou uma casa para morar e adquiriu outras duas para a mãe e a irmã, Raquel. Além disso, inaugurou uma imobiliária em Salvador, com o objetivo de gerar renda por meio de aluguel de imóveis, comprando terrenos e construindo casas.

O empresário é dono de duas empresas: a D&H Holding Patrimônio de Imóveis LTDA, fundada em setembro, de porte médio, com capital social de R$ 1.035.000,00, e a Davi Brito Gestão Empresarial, com capital social de R$ 100 mil. A iniciativa marca a transição de Davi de reality show para investidor no agronegócio e no setor imobiliário.

Leia mais

Imagem - Quem é Ana Maria Diniz, sogra de Mariana Rios e herdeira de fortuna de US$ 2 bilhões

Quem é Ana Maria Diniz, sogra de Mariana Rios e herdeira de fortuna de US$ 2 bilhões

Imagem - Hytalo Santos se manifesta pela primeira vez sobre investigação e nega exploração de menores: 'Dentro da lei'

Hytalo Santos se manifesta pela primeira vez sobre investigação e nega exploração de menores: 'Dentro da lei'

Imagem - Família de Preta Gil promove missa em Salvador no 30º dia de sua morte

Família de Preta Gil promove missa em Salvador no 30º dia de sua morte

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22