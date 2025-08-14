Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:16
O campeão do “BBB 24”, Davi Brito, de 22 anos, decidiu investir parte do prêmio de R$ 2,9 milhões em uma nova fase da vida: a de fazendeiro. O baiano anunciou nas redes sociais a compra de uma propriedade em Salvador, onde pretende criar galinhas, cavalos e bois.
Em publicação sobre o novo empreendimento, batizado de Fazenda do Davi, ele destacou as atrações do local. “Futuramente, venda de animais”. A propriedade conta com piscina, rios, peixes frescos e será aberta para atividades de pescaria.
Fazenda do Davi
Davi também direcionou parte do prêmio para o mercado imobiliário. Ele comprou uma casa para morar e adquiriu outras duas para a mãe e a irmã, Raquel. Além disso, inaugurou uma imobiliária em Salvador, com o objetivo de gerar renda por meio de aluguel de imóveis, comprando terrenos e construindo casas.
O empresário é dono de duas empresas: a D&H Holding Patrimônio de Imóveis LTDA, fundada em setembro, de porte médio, com capital social de R$ 1.035.000,00, e a Davi Brito Gestão Empresarial, com capital social de R$ 100 mil. A iniciativa marca a transição de Davi de reality show para investidor no agronegócio e no setor imobiliário.