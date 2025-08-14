Acesse sua conta
Quem é Ana Maria Diniz, sogra de Mariana Rios e herdeira de fortuna de US$ 2 bilhões

Empresária, filha de Abílio Diniz, lidera inventário de US$ 2 bilhões e investe em iniciativas sociais e startups

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:10

Mariana Rios e Juca Diniz
Mariana Rios e Juca Diniz Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Maria Diniz, sogra da atriz Mariana Rios, combina tradição familiar, negócios e ativismo social. Primogênita do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, falecido em fevereiro de 2024, Ana Maria é responsável pelo inventário estimado em US$ 2 bilhões e mantém atuação ativa em projetos filantrópicos voltados à educação.

Em entrevista ao Valor Econômico, Ana Maria revelou que a decisão de não assumir o comando direto dos negócios da família foi consensual. “Desde 2018, a gente vem trabalhando em um protocolo que define absolutamente tudo, todas as regras, como é que tem ser, quando ele já não estivesse mais aqui. Então, já estava tudo praticamente pronto”, explicou.

Além de liderar o inventário, Ana Maria investe em iniciativas sociais, sendo uma das fundadoras do movimento Todos pela Educação, voltado para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Recentemente, também tem trabalhado em uma startup focada em iniciativas do setor alimentício e participa de conselhos empresariais da família.

Casada com Luiz Felipe D’Avila, ex-pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Ana Maria é mãe de quatro filhos, incluindo João Luis Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz, economista e triatleta, que é noivo de Mariana Rios. A atriz comentou a relação com a sogra em seu canal no YouTube: “Temos em comum a praticidade. Não precisa pisar em ovos”.

O romance de Mariana e Juca começou em setembro de 2023, e recentemente a família celebrou o primeiro Dia dos Pais do futuro neto de Ana Maria. “A falta que faz o nosso querido Bilo, meu pai tão especial, é enorme. O que conforta é que sinto que ele está muito bem!”, escreveu Ana Maria no Instagram, referindo-se à memória do pai.

Com 64 anos, Ana Maria Diniz equilibra a gestão de uma herança bilionária, projetos sociais e a vivência em família, mantendo-se próxima dos negócios e ao mesmo tempo atuante em causas sociais de relevância nacional.

