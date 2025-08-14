NOVELA DAS 7

Abel vivo? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim' e fãs especulam novo desfecho

Após morte do personagem Abel, ator grava cenas inéditas e aumenta teorias sobre retorno

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:46

Tony Ramos voltou a gravar cenas de "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Tony Ramos, 76 anos, voltou aos Estúdios Globo nesta semana para gravar novas cenas da novela “Dona de Mim”. Apesar da morte de Abel, personagem interpretado por ele em um acidente de carro, o ator participa de flashbacks que prometem mexer com o público.

Em vídeo compartilhado por Cláudia Abreu, Tony aparece no cenário da mansão Boaz ao lado do diretor Allan Fiterman e do ator Marcello Novaes. “Você que está pensando em parar de ver a novela, olha quem está aqui! O Abel!”, brincou a atriz. Marcelo, que interpreta Jaques Boaz, apontado como responsável pelo acidente, reforçou o clima de mistério: “Eu não matei”.

O diretor Allan Fiterman celebrou a presença de Tony: “Está mais vivo do que nunca”. Mantendo o suspense, Cláudia acrescentou: “Não sei se está vivo, mas está aqui”.

A morte de Abel gerou negação e especulações entre os fãs nas redes sociais. Entre as principais teorias:

Antes do acidente, Abel recebeu uma ligação do padre Paulo (Guti Fraga), que nunca procurou a família após a morte do empresário. A suspeita é de que Abel possa ter simulado a própria morte e se escondido com o padre.

O corpo de Abel nunca foi mostrado. O velório contou com caixão fechado, deixando brechas para um possível retorno do personagem. Cenas da filha Sofia (Elis Cabral) dizendo que o pai “é um tubarão e sabe nadar muito bem” reforçam a teoria de que Abel teria se salvado após cair no mar.

A Globo confirma que os roteiros mantêm a morte de Abel e que Tony Ramos grava apenas cenas em flashback. O ator já sabia que o personagem sairia da trama por volta do capítulo 40, mas com a extensão da novela, a morte foi adiada para o capítulo 80.