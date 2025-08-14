Mion para de seguir Rodrigo Faro e fãs especulam disputa por espaço na Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:52
A relação entre Marcos Mion e Rodrigo Faro voltou a ser assunto nas redes sociais após internautas perceberem que o apresentador do “Caldeirão" não segue o colega no Instagram. A constatação ocorreu na quarta-feira (13), dias após o anúncio de que Faro integrará o elenco da nova temporada do “Dança dos Famosos”, na Globo.
Não há confirmação se Mion deixou de seguir Faro recentemente ou se essa situação já vinha de antes. No entanto, a falta de reciprocidade na rede social, já que Faro segue Mion, foi suficiente para alimentar especulações sobre uma suposta disputa profissional.
Rodrigo Faro
Usuários apontam que a chegada de Rodrigo Faro à Globo pode representar uma ameaça ao espaço de Marcos Mion, com alguns sugerindo até a possibilidade de Faro assumir o Caldeirão ou conquistar um programa na mesma faixa de horário. “Parece que Mion não gostou nada da novidade”, comentou um perfil no X (antigo Twitter).