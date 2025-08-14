TELEVISÃO

Mion para de seguir Rodrigo Faro e fãs especulam disputa por espaço na Globo

Ausência de “follow” reacende rumores sobre rivalidade e levanta teorias sobre o futuro do Caldeirão

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:52

Mion deixa de seguir Faro e fãs suspeitam de rivalidade na Globo Crédito: Reprodução

A relação entre Marcos Mion e Rodrigo Faro voltou a ser assunto nas redes sociais após internautas perceberem que o apresentador do “Caldeirão" não segue o colega no Instagram. A constatação ocorreu na quarta-feira (13), dias após o anúncio de que Faro integrará o elenco da nova temporada do “Dança dos Famosos”, na Globo.

Não há confirmação se Mion deixou de seguir Faro recentemente ou se essa situação já vinha de antes. No entanto, a falta de reciprocidade na rede social, já que Faro segue Mion, foi suficiente para alimentar especulações sobre uma suposta disputa profissional.

Rodrigo Faro 1 de 14