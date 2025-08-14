Odete Roitman escapa da morte e se torna assassina de Raquel em ‘Vale Tudo’; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:40
Nos bastidores do remake de “Vale Tudo”, uma reviravolta surpreendente quase mudou o rumo da história. Odete Roitman mataria Raquel Acioli. A informação foi revelada pela coluna Erlan Bastos EM OFF, que teve acesso aos primeiros esboços da trama escrita por Manuela Dias.
Segundo fontes ouvidas pela coluna, a autora defendia mudanças em pontos estratégicos para surpreender o público. Entre elas, estava poupar Odete de sua famosa morte e transformá-la na assassina de Raquel. Manuela argumentou à Globo que, na vida real, “pessoas ricas e poderosas costumam vencer batalhas contra indivíduos menos favorecidos”.
Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo'
A emissora rejeitou a proposta, mas autorizou uma alteração no assassino de Odete Roitman. Para manter o mistério e evitar vazamentos, foram gravados cinco finais diferentes.
Ao EM OFF, a Globo afirmou que não comenta informações sigilosas. Já Manoela Dias, alvo de críticas desde o anúncio do remake, negou diversos rumores ao longo da produção, alguns deles, mais tarde, confirmados na trama.