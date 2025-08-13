ROMANCE

Ator de ‘Dona de Mim’ posa com namorado em Edimburgo e celebra sucesso de peça

Armando Babaioff e Victor Novaes vivem romance de cinco anos e trabalham juntos no sucesso “Tom na Fazenda”

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:11

Armando Babaioff e Victor Novaes Crédito: Reprodução/Instagram

Armando Babaioff está colhendo frutos de sua temporada no Festival de Edimburgo, na Escócia. O ator levou o aclamado espetáculo Tom na Fazenda para o evento e comemorou o reconhecimento internacional: a montagem brasileira foi incluída pelo jornal britânico The Guardian na lista dos 20 espetáculos imperdíveis deste verão no Reino Unido.

Nesta quarta-feira (13), Babaioff compartilhou nas redes sociais um álbum com registros ao lado do namorado, Victor Novaes, e de amigos do elenco, como Denise Del Vecchio, durante um passeio pela cidade. “Incrível! Fomos indicados pelo The Guardian como um dos 20 espetáculos imperdíveis deste verão durante o Festival de Edimburgo. Ser destacado por um dos maiores veículos de comunicação do Reino Unido, ao lado de nomes consagrados como Brian Cox, é uma conquista especial para um espetáculo brasileiro”, escreveu.

O ator ressaltou ainda a importância do reconhecimento: “Que essa indicação abra novas portas, desperte o interesse do público britânico pela nossa arte e seja motivo de orgulho para o teatro brasileiro, que continua conquistando seu lugar na cena cultural mundial”.

Romance e trabalho lado a lado

Babaioff e Victor estão juntos há cinco anos, mas se conhecem há mais de 15. Além da vida pessoal, eles também dividem o trabalho. Victor é responsável pela parte financeira e de divulgação do espetáculo. “Eu chamo ele de departamento de marketing. É ele quem vende ingressos [risos]. É o cara que entende de rede social, de internet, controle de tráfego, direção de arte... Ele é um publicitário. Eu coloquei o publicitário para vender uma peça de teatro, essa é a verdade”, contou o ator ao gshow.