Luan Santana, Sandy e mais; por que celebridades evitam expor os filhos nas redes

Adultização de crianças e debate sobre privacidade reforçam cuidado de artistas com a infância dos filhos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:35

Luan Santana e Sandy mantêm filhos longe dos holofotes Crédito: Reprodução/Instagram

Enquanto cresce a discussão sobre a “adultização” de crianças e adolescentes na sociedade, algumas celebridades têm optado por proteger os filhos da exposição pública. Luan Santana, Sandy, Rodrigo Santoro e Gisele Bündchen estão entre os artistas que mantêm a privacidade dos filhos, mesmo sob os holofotes. O tema ganhou ainda mais repercussão após o youtuber Felca denunciar perfis que compartilhavam vídeos de menores em conteúdos sensuais.

Segundo a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a adultização é a “exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos”. No caso de Luan Santana e Jade Magalhães, pais de Serena, nascida em dezembro de 2024, a postura é clara. “Desde o início, quisemos proteger a Serena do lado difícil da exposição. A infância é um tempo sagrado: viver sem pressa, sem pressão e longe dos holofotes. Quando Serena é exposta e se torna pública, esse traço essencial dessa fase da vida acaba sendo alterado”, explicou o cantor à GQ Brasil.

A übermodel Gisele Bündchen e o namorado Joaquim Valente adotam postura semelhante com River, mantendo o filho anônimo, enquanto Benjamin e Vivian, filhos de seu casamento com Tom Brady, têm rostos conhecidos pelo público. Já Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak protegem a privacidade das filhas Nina e Cora.

Outros exemplos incluem Júnior Lima e Mônica Benini, que preservam os filhos Otto e Lara das redes sociais. “Já não é uma vida normal. O pai é famoso, a mãe também. Então, o mínimo que eu puder fazer para garantir uma sensação de normalidade, vou fazer”, disse Júnior no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.