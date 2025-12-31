ORIENTAÇÃO MÉDICA

Wesley Safadão cancela dois shows por 'questões de saúde'

Cantor está na programação do Réveillon de Fortaleza, nesta quarta-feira (31)

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:28

Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão cancelou dois shows que faria na última terça-feira (30) por problemas de saúde. As apresentações aconteceriam em Maceió e Japaratinga, em Alagoas. As informações foram confirmadas em nota oficial divulgada pela equipe do artista nas redes sociais.

"Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível", diz o comunicado. Não foram divulgados detalhes sobre o problema de saúde do cantor.

