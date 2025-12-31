Wesley Safadão cancela dois shows por 'questões de saúde'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:28
Wesley Safadão cancelou dois shows que faria na última terça-feira (30) por problemas de saúde. As apresentações aconteceriam em Maceió e Japaratinga, em Alagoas. As informações foram confirmadas em nota oficial divulgada pela equipe do artista nas redes sociais.
"Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível", diz o comunicado. Não foram divulgados detalhes sobre o problema de saúde do cantor.
Safadão é uma das atrações do Réveillon 2026 em Fortaleza nesta quarta-feira (31). O show está marcado para o Aterro da Praia de Iracema. No comunicado, a equipe do artista não abordou a possibilidade do cancelamento da apresentação. Mas, ao site g1, assessoria de imprensa do cantor informou que o espetáculo na capital cearense está mantido.