Ana Castela se pronuncia após rumores de que término com Zé Felipe teria acontecido após 'pressa, superexposição e imaturidade'

Cantora usou as redes sociais para falar sobre os boatos que rondam sobre o fim do relacionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:50

Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Ana Castela se pronunciou após circularem boatos sobre o motivo do término de seu relacionamento com Zé Felipe. A cantora comentou em uma publicação nas redes sociais e rebateu as especulações que apontavam 'pressa, superexposição e imaturidade' como as causas para o fim do relacionamento.

"Nuncaaaaaa falei isso!! kkkkkkk", escreveu a Boiadeira, afirmando não reconhecer as versões que vinham sendo divulgadas nas redes sociais.

A versão sobre o motivo do término foi publicada pelo portal LeoDias, que afirma ter falado com amigos do ex-casal. Segundo o site, uma pessoa classificou o relacionamento como "a carroça na frente dos bois", e teria contado que Ana e Zé não souberam respeitar as fases do relacionamento. Um dos exemplos seria o fato de os familiares terem sido apresentados desde muito cedo, e as famílias terem passado juntas o Natal após 5 meses de namoro.

Ainda de acordo com o portal, a superexposição também pesou. A festa natalina, que era para ser um evento familiar, teve repercussão nacional.

Além disso, o site aponta uma suposta "imaturidade" dos dois artistas. Ana Castela, com 22 anos, seria vista como uma jovem na flor da idade que ainda não saiu do "ninho". E Zé Felipe, com 27 anos e pai de três filhos (Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano), também seria visto desta forma.