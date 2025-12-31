MÚSICA

Léo Santana nega pausa na carreira em 2026 e explica bloqueio na agenda de shows

Cantor espera o segundo filho com Lore Improta

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:24

Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Léo Santana negou que fará uma pausa na carreira em 2026 após o período de Carnaval e férias. O cantor explicou que pediu o bloqueio de sua agenda de shows por cerca de 10 dias apenas, para acompanhar o nascimento do segundo filho com Lore Improta. Os dois já são pais de Liz Improta Santana, de 4 anos, e anunciaram a nova gravidez no dia 22 de outubro. Um mês depois, eles confirmaram que o bebê é um menino.

"Soltaram como se eu fosse parar, mas eu deixei bem claro que será para o nascimento do nosso filho. Obviamente que durante esse período, de um fim de semana para o outro ou sete dias, eu vou ter que estar no nascimento do meu filho. Então pedi para segurar na minha agenda esses dias. Quero estar presente e acompanhar o pós-parto também. Mas soltaram como eu fosse parar a carreira. Não é isso", disse Léo, em conversa com a revista Quem.

O cantor reforçou que a parada será breve, e detalhou os planos para o ano que vem. Ele sairá de férias em fevereiro, logo após os compromissos no Carnaval, e retornará em março. Já no fim de maio ou começo de junho, ele irá tirar cerca de 10 dias de folga para acompanhar o parto e o nascimento do menino.