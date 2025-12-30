Acesse sua conta
Astróloga prevê que Ana Maria Braga deve priorizar vida pessoal em 2026 e seguir no Mais Você

Previsões astrológicas apontam fase de maturidade, força pessoal e sintonia renovada entre a apresentadora e o matinal da Globo

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:01

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

A participação da astróloga Barbara Carrara no Mais Você, nesta terça-feira (30), chamou atenção ao trazer previsões sobre o ano de 2026 de Ana Maria Braga. Longe de indicar uma despedida do programa, a leitura astrológica sugere um período de fortalecimento pessoal, mais consciência das próprias escolhas e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Segundo a especialista, o mapa astral da apresentadora revela uma energia intensa ligada à autonomia e liderança. "No mapa dela, eu olhei, ela é ariana, tem Marte em áries, Vênus em áries, e do lado do sol. Isso é de extrema potência, é uma pessoa que é um ícone de independência, de autonomia, de empoderamento, das mulheres e de qualquer pessoa", afirmou.

Barbara explicou ainda que a entrada de Saturno em Áries, algo que não acontecia há 29 anos, tende a marcar uma fase de amadurecimento. "E o Saturno entrou em áries, demorou 29 anos para ele entrar em áries, que ele trabalha exatamente essa potência nas pessoas. Então, a Ana vai sentir o Saturno entrar em áries, geralmente é um planeta que fala de mais maturidade", destacou.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução
Louro José foi parceiro inseparável de Ana Maria desde 1997 por Reprodução
A apresentadora viajou de motorhome pelos EUA, explorando lugares como o Grand Canyon por Reprodução
O livro Mais Você 10 Anos reúne receitas e bastidores do programa e foi um sucesso de vendas por Reprodução
Em 2003, Ana Maria lançou o álbum Sou Eu, com canções inéditas e textos recitados por ela por Reprodução
Ana Maria Braga já comandou o Mais Você direto do estúdio e de sua fazenda por Reprodução
1 de 6
Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

A astróloga reforçou que esse movimento pode levar Ana Maria a se colocar ainda mais como prioridade. "É como se ela ainda pudesse priorizar mais a própria vida, vendo a própria independência dela mais ainda, às vezes um pouco mais da vida pessoal, ou profissional, onde ela se sente melhor exercendo esse papel de liderança, independência, empoderamento", explicou.

Ao falar do Mais Você, Barbara ressaltou que o programa segue em sintonia com a apresentadora. "O mapa do Mais Você tem o ascendente em aquário, isso traz uma cara de um programa que é das pessoas, e que também é inovador, atemporal, tá sempre aparecendo nas coisas importantes. Ele tem até a lua em aquário, então abraça todos os tipos de temas, pessoas e torna aquela coisa mais acessível e inovadora", disse.

Para ela, a relação entre Ana Maria e o matinal é de complemento e equilíbrio. "E outra coisa que achei interessante entre o mapa da Ana e o mapa do Mais Você é que ela é áries e o Mais Você é libra, são opostos complementares", analisou. "E a parte libriana do programa traz para Ana um equilíbrio, como se eles se complementassem. Achei isso bem bonito entre os dois mapas. É uma dupla perfeita, assim como a gente já sabia, isso não é novidade para ninguém", concluiu.

