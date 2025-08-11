Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 sopas práticas para um jantar delicioso nos dias frios

Transforme as noites frias em momentos de aconchego com estes pratos fáceis e irresistíveis

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 23:30

Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

Quando as temperaturas caem, nada reconforta mais do que uma sopa quente e saborosa. Além de aquecer o corpo, esse prato é nutritivo, econômico e fácil de preparar. Com combinações que vão do tradicional ao criativo, as sopas oferecem infinitas possibilidades de ingredientes e temperos, permitindo variar o cardápio sem abrir mão do sabor. E o melhor: são uma opção prática e acolhedora para compartilhar com a família no jantar.

Sopa

[Edicase]Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock) por Imagem: Martin Turzak | Shutterstock
[Edicase]Sopa de quinoa com cenoura (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock) por Imagem: Ildi Papp | Shutterstock
[Edicase]Sopa de lentilha mista (Imagem: alisafarov | Shutterstock) por Imagem: alisafarov | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau (Imagem: Mariontxa | Shutterstock) por Imagem: Mariontxa | Shutterstock
[Edicase]Sopa de macarrão com frango e legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
[Edicase]Sopa de escarola com feijão-branco (Imagem: Fã | Shutterstock) por Imagem: Fã | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre (Imagem: Losangela | Shutterstock) por Imagem: Losangela | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de legumes com arroz (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) por Imagem: JeniFoto | Shutterstock
[Edicase]Sopa de macarrão com cogumelo (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com espinafre e tomate (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock) por Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock
[Edicase]Sopa de lentilha com couve e legumes (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) por Imagem: JeniFoto | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de lentilha com espinafre (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de legumes (Imagem: Yuriy Bogatirev | Shutterstock) por Imagem: Yuriy Bogatirev | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de ervilha com legumes e bacon (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock) por Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock
[Edicase]Sopa de abóbora com gengibre e grão-de-bico (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock) por Imagem: Elena Hramova | Shutterstock
[Edicase]Sopa de tomate com manjericão e aveia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Sopa de cenoura (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) por Imagem: Dani Vincek | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de batata com ervas (Imagem: IIdi Papp | Shutterstock) por Imagem: IIdi Papp | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de abóbora (Imagem: Hans Geel | Shutterstock) por Imagem: Hans Geel | Shutterstock
[Edicase]Sopa de frango com macarrão e legumes (Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock) por Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com couve e legumes (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock) por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
[Edicase]Sopa de inhame com costelinha de porco (Imagem: Marcus Hsieh | Shutterstock) por Imagem: Marcus Hsieh | Shutterstock
[Edicase]Sopa verde de curry com tofu e legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
[Edicase]Sopa de feijão-branco com legumes e cogumelo (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha (Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock) por Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock
[Edicase]Sopa de abóbora com laranja-pera e coentro (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock) por Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de legumes (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) por Imagem: Billion Photos | Shutterstock
[Edicase]Sopa de tomate (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) por Imagem: Billion Photos | Shutterstock
[Edicase]Sopa de mandioquinha com frango desfiado (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock) por Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock
1 de 30
[Edicase]Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock) por Imagem: Martin Turzak | Shutterstock

A seguir, confira algumas receitas irresistíveis!

Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 cenouras cortadas em rodelas grossas
  • 300 g de abóbora descascada e cortada em cubos médios
  • 2 xícaras de chá de repolho cortado em pedaços grandes
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 pimentão vermelho pequeno cortado em cubos
  • 1,5 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar translúcida, cerca de 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura, a abóbora, o repolho, o tomate e o pimentão.

Mexa bem para envolver todos os legumes no refogado. Despeje o caldo de legumes, adicione a folha de louro e o tomilho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe levantar fervura, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que os legumes estejam macios.

Sopa de espinafre com batata

Ingredientes

  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as batatas e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe até as batatas ficarem macias. Junte as folhas de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de mandioca com carne

Ingredientes

  • 500 g demandioca descascada e cortada em cubos
  • 300 g de carne bovina cortada em cubos pequenos (patinho, músculo ou outra de sua preferência)
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e doure, mexendo de vez em quando. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Coloque a mandioca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a mandioca ficar macia. Desligue o fogo e amasse o tubérculo com a ajuda de um mixer ou garfo. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Sopa de ervilha seca com cenoura e presunto defumado (Imagem: Arena de Alimentação | Shutterstock)
Sopa de ervilha seca com cenoura e presunto defumado Crédito: Imagem: Arena de Alimentação | Shutterstock

Sopa de ervilha seca com cenoura e presunto defumado

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de ervilha seca
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 200 g de presunto defumado cortado em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 l de água

Modo de preparo

Lave a ervilha seca em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o presunto defumado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte a ervilha seca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a ervilha e a cenoura ficarem macias. Caso a sopa fique muito grossa, coloque um pouco mais de água até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.

Sopa minestrone

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 abobrinhadescascada e picada
  • 1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços
  • 1 xícara de chá de repolho fatiado
  • 400 g de tomate pelado picado
  • 1,5 l de caldo de legumes quente
  • 1 xícara de chá de macarrão argolinha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o salsão e a batata e refogue por 5 minutos. Junte a abobrinha, a vagem e o repolho e misture. Coloque o tomate pelado, mexendo para incorporar os sabores, e então despeje o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Por último, coloque o macarrão argolinha e cozinhe até ficar al dente , mexendo ocasionalmente para não grudar no fundo. Desligue o fogo e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Leia mais

Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Imagem - 8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

Mais recentes

Imagem - 5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta
Imagem - Los Catedrásticos vai à Cidade Baixa com o sucesso 'Macetando o Apocalipse'

Los Catedrásticos vai à Cidade Baixa com o sucesso 'Macetando o Apocalipse'
Imagem - 5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil