Retrospectiva: 2025 ficará marcado como o ano em que o Brasil abraçou a cultura sul-coreana

K-pop, k-dramas, cinema, gastronomia e beleza impulsionam a Hallyu e confirmam o país como um dos maiores mercados globais



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:31

Coreia do Sul e Brasil cada vez mais próximos Crédito: Reprodução

Em 2025, o Brasil se consolidou como o 2º maior mercado mundial consumidor da Hallyu e o 5º de k-pop. O público brasileiro lotou estádios para acompanhar apresentações do Stray Kids, que trouxe a turnê DominAte, conquistando mais de 160 mil pessoas. Também recebemos atrações como os grupos NTX, Younite e Rapercussion, além da dupla HELLO GLOM & from20. E teve muito mais…

Uma preferência nacional: K-dramas

De acordo com estatísticas divulgadas pela Kocca Brasil (agência de conteúdo criativo da Coreia do Sul com escritório em São Paulo), 90% dos brasileiros consomem k-dramas e, desse total, 55% assistem a episódios semanalmente, tendo as plataformas Netflix e Viki liderando os rankings de audiência. Grande parte desse público concorreu e esgotou, em poucas horas, os ingressos para os fanmeetings de atores que se apresentaram em São Paulo: Park Bogum, Jung Hae In e Lee Jun Ho.

Os k-dramas seguem firmes no top 10 dos streams. Só na Netflix, títulos como Se a Vida Lhe Der Tangerinas, Round 6, Bon Appétit, Majestade e, mais recentemente, Beijo Explosivo representaram grandes audiências e movimentações nas redes sociais. E não podemos esquecer que K-Pop Demon Hunters marcou o ano nas telas, no cinema e na música. Os números são expressivos: 236 milhões de exibições na Netflix e US$ 18 milhões em bilheteria nos Estados Unidos. É claro que o público brasileiro se rendeu ao fenômeno.

K-pop na tela dos cinemas

Mas não parou por aí. Os fãs de k-pop provaram a força do audiovisual e compareceram às sessões especiais de cinema para acompanhar transmissões mundiais de shows e documentários de atrações como J-Hope e Jin, do BTS, além de Seventeen e G-Dragon.

Sabores da culinária coreana

A gastronomia da Coreia do Sul, popularizada pelos k-dramas, também esteve mais em alta do que nunca, com restaurantes tradicionais cheios, além da disseminação do kimchi e de suas inúmeras vantagens para a saúde. A culinária também é a grande estrela da exposição Em Busca da Hansik, baseada no fotolivro Coreia do Sul – cores e sabores, escrito por Carlos Eduardo Oliveira, que pode ser vista até o dia 1º de fevereiro de 2026, no Centro Cultural Coreano no Brasil, em São Paulo.

Beleza importa, sim!

Outro pilar da Hallyu que conquistou os brasileiros foi o da beleza. Nunca se consumiu tantos produtos de skincare coreano entre nós. Hoje, além de aprender os passos de autocuidado, temos acesso aos produtos de k-beauty, seja em lojas físicas ou pela internet. A explosão do interesse por skincare, além dos resultados, também foi impulsionada pela aposta de marcas na presença de idols como embaixadores, assim como já acontecia na moda, com grifes globais atrelando suas coleções à imagem dos artistas sul-coreanos.

Não fique de fora!

Se você ainda não se rendeu à Hallyu, destacamos a seguir cinco sugestões para aguçar a curiosidade e começar a fazer parte desse universo em 2026:

- Assista a um k-drama que aborde um tema do seu interesse ou escolha uma produção de época, se quiser conhecer a cultura mais tradicional.

- Experimente um prato da culinária coreana. Pode começar pelos mais populares: bibimbap, gimbap, tteokbokki, kimchi…

- Ouça grupos de k-pop, mas também conheça a música tradicional; o mesmo vale para a dança.

- Leia sobre a história do país, seus costumes e sua cultura.