TCA oferece aulas gratuitas do curso de música

Ministradas por músicos da Osba, as aulas acontecem de 5 a 7 de janeiro sem exigência de conhecimento prévio

  Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:16

Aulas
Aulas Crédito: Shutterstock

O Teatro Castro Alves (TCA) inicia o calendário de 2026 com mais uma edição das "Pílulas de Verão", do Curso de Música. As aulas têm início a partir da próxima segunda-feira (5) e seguem até a quarta-feira (7) de forma virtual e gratuita. Para participar, basta acessar a sala virtual nos horários indicados, com limite de 100 participantes por turma. Os links de acesso estão disponíveis no site.

Ao todo, serão oferecidas três turmas gratuitas: "Falando da Flauta Doce", das 10h às 11h30, com Uibitu Smetak; "A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica", das 14h às 15h30, com Alexandre Loureiro; e "Três Compositores Brasileiros do séc. XIX”, das 16h30 às 18h, com Karina Seixas.

Os Cursos de Música do TCA, conduzidos por professores da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), são experiências didáticas voltadas para iniciantes, sem a necessidade de conhecimento prévio. O objetivo é despertar a apreciação musical, demonstrando que a música clássica pode ser acessível, envolvente e prazerosa para todos.

Confira a programação completa

FALANDO DE FLAUTA DOCE | Com Uibitu Smetak

Aulas: 5, 6 e 7 de janeiro, das 10h às 11h30

Serão apresentadas peças para flauta doce de três períodos distintos (uma peça em cada encontro): Idade Média, Renascença e Barroco. Depois das audições, um diálogo sobre o universo da flauta doce objetiva esclarecer dúvidas e curiosidades sobre o instrumento: sua história, tipos de flauta, materiais, digitação germânica e barroca, repertório etc. Quem desejar participar tocando também será bem-vindo e poderá, assim, tirar dúvidas de técnica. Os encontros são independentes, o ouvinte pode participar de todos ou apenas de um ou dois deles. Uibitu Smetak é violinista da OSBA.

A LINGUAGEM MUSICAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA | Com Alexandre Loureiro

Aulas: 5, 6 e 7 de janeiro, das 14h às 15h30

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o minicurso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e para as pequenas formações feitas com seus instrumentos (cameratas). São abordadas as características dos instrumentos de uma orquestra, a organização dos naipes, o papel do maestro e o repertório sinfônico. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.

TRÊS COMPOSITORES BRASILEIROS DO SÉCULO XIX | Com Karina Seixas

Aulas: 5, 6 e 7 de janeiro, das 16h30 às 18h

O curso apresenta ao público três compositores brasileiros do século XIX. Leopoldo Miguez, Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno fizeram grande parte de suas formações musicais na Europa e suas obras situam-se no estilo romântico. Os três exerceram o cargo de diretor do antigo Instituto Brasileiro de Música, instituição que muito influenciou o ensino de música no Brasil. A cada dia o público irá conhecer um compositor, sua trajetória de vida e principais obras.

Tags:

Música Tca

