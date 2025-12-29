Acesse sua conta
Depois de conversar com a esposa, George Clooney revela que não fará mais cenas de beijo no cinema

Ator de 64 anos decide seguir os passos de Paul Newman e reflete sobre o envelhecimento em nova fase da carreira e da vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:18

George Clooney e Amal Clooney
George Clooney e Amal Clooney Crédito: Reprodução

George Clooney, um dos galãs mais icônicos da história de Hollywood, decidiu encerrar uma era em sua trajetória profissional. Aos 64 anos, o ator anunciou que não protagonizará mais cenas de beijo com mulheres no cinema. A escolha, segundo o artista, surgiu após uma conversa franca com sua esposa, a advogada de direitos humanos Amal Clooney.

A inspiração em Paul Newman

Para justificar sua decisão, Clooney revelou estar seguindo o exemplo de outra lenda do cinema: Paul Newman. O falecido vencedor do Oscar era conhecido por sua promessa de não filmar cenas românticas com ninguém além de sua própria esposa, Joanne Woodward. "Tenho tentado seguir a rota que Paul Newman fez: ‘Ok, bem, não vou mais beijar uma garota'", afirmou Clooney em entrevista ao Daily Mail.

George Clooney com a esposa e Paul Newman com Robert Redford

George Clooney e a esposa Amal Clooney por Reprodução
George Clooney seguiu o exemplo de Paul Newman por Shutterstock
Com Butch Cassidy e Sundance Kid, de 1969, Robert Redford ganhou projeção internacional ao lado de Paul Newman por divulgação
1 de 3
George Clooney e a esposa Amal Clooney por Reprodução

Reflexões sobre o tempo e a idade

O ponto de partida para essa mudança foi uma reflexão profunda sobre a passagem do tempo, iniciada quando o ator completou 60 anos. Em diálogo com Amal, ele ponderou que, embora ainda se sinta em forma para atividades físicas, a realidade da idade é inevitável.

"Ainda consigo jogar basquete com os garotos de 25 anos. Ainda consigo acompanhar, estou em forma", comentou o ator. "Mas daqui a 25 anos, vou ter 85 anos. Não importa quantas barras de granola você coma, esse é um número real". Essa percepção sobre o futuro influenciou diretamente sua postura em relação aos papéis que aceita desempenhar nas telas.

O fim de uma era de galã

A decisão marca um ponto de virada significativo para Clooney, que construiu sua fama como protagonista de sucessos românticos. No currículo, ele carrega clássicos como "Um Dia Especial" (com Michelle Pfeiffer), "Irresistível Paixão" (com Jennifer Lopez) e "Amor Sem Escalas" (com Vera Farmiga).

Seu trabalho mais recente no gênero foi em "Ingresso para o Paraíso" (2022), ao lado de Julia Roberts. Na época, ele compartilhou de forma bem-humorada que a única cena de beijo entre os dois exigiu 80 tomadas — 79 das quais foram interrompidas por crises de riso dos atores. Ao contar para Amal sobre a exaustiva repetição da cena, a esposa brincou: "Que diabos?".

Vida em família e novos projetos

Casados desde 2014 e pais dos gêmeos Ella e Alexander, de 8 anos, George e Amal Clooney mantêm uma relação descrita pelo ator como harmoniosa e sem brigas. Ele atribui essa tranquilidade à maturidade. "Estou numa fase da vida em que, se ela quiser pintar a parede de vermelho, não me importo", exemplificou.

Apesar de se afastar dos beijos cinematográficos, Clooney continua ativo na indústria. Seu novo filme, "Jay Kelly", já está disponível na Netflix. Dirigido por Noah Baumbach, o longa traz Clooney e Adam Sandler em uma jornada profunda pela Europa, onde os personagens confrontam suas escolhas, legados e relacionamentos familiares.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

