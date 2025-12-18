Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oscar: conheça a categoria inédita que pode premiar “O Agente Secreto”

Longa brasileiro de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura está na pré-lista da estatueta Melhor Direção de Elenco, a primeira adicionada pela premiação em mais de duas décadas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:00

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto está na pré-lista da nova categoria Crédito: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na última terça-feira (16), as pré-listas do Oscar 2026, revelando uma importante e inédita novidade: a categoria de Melhor Direção de Elenco. Esta é a primeira vez em mais de vinte anos que a Academia incorpora uma nova categoria de premiação. A última inclusão havia sido a de Melhor Animação, criada em 2001 e que teve Shrek como seu primeiro vencedor, em 2022.

Para o público brasileiro, a notícia tem um sabor especial, já que o filme O Agente Secreto, novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está presente na pré-seleção da nova categoria.

O Agente Secreto

[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

O que é a Direção de Elenco?

A categoria de Melhor Direção de Elenco tem como objetivo reconhecer e celebrar o trabalho dos profissionais responsáveis por selecionar e reunir os atores que compõem os personagens de uma produção. Diferentemente da categoria de Melhor Direção (que foca na condução geral da obra), a nova estatueta busca valorizar a construção coletiva do elenco e a colaboração criativa estabelecida entre diretores de elenco, cineastas e produtores.

LEIA MAIS SOBRE O PERCURSO DO FILME "O AGENTE SECRETO"

O Agente Secreto ultrapassa 1 milhão de espectadores e já é o maior lançamento nacional de 2025

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Valorização do talento essencial

Em 2024, quando a nova categoria foi anunciada, o CEO da Academia, Bill Kramer, e a Presidente, Janet Yang, destacaram a importância da função. “Os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, temos orgulho de adicionar elenco às categorias que reconhecemos e celebramos”, afirmaram.

O Agente Secreto e a candidatura brasileira

O filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho está na disputa por uma das cinco vagas finais na premiação de 2026,. O profissional brasileiro indicado especificamente por seu trabalho no filme é Gabriel Domingues.

O longa-metragem concorre com outros nove títulos pré-selecionados, entre eles Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores, Sirât, A Hora do Mal e Wicked: Parte 2.

Próximos passos e definição dos finalistas

Com a lista de dez pré-selecionados já definida, o processo para escolher os cinco finalistas ocorrerá em janeiro de 2026.

Os membros da Academia serão convidados a participar de eventos presenciais em Los Angeles e Londres, no dia 9 de janeiro, e em Nova York, no dia 10 de janeiro. Nesses eventos, serão exibidos trechos dos filmes e entrevistas gravadas com seus respectivos diretores de elenco. A regra da Academia é clara: apenas os diretores de elenco que assistirem a todos os dez filmes poderão votar para definir os cinco indicados oficiais à estatueta. A lista final dos cinco indicados ao prêmio de Melhor Direção de Elenco será divulgada em 22 de janeiro.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

Leia mais

Imagem - Dinheiro: psicólogo diz que feridas da infância definem vida financeira; veja dicas para se curar

Dinheiro: psicólogo diz que feridas da infância definem vida financeira; veja dicas para se curar

Imagem - Louvre fecha as portas por greve de funcionários que pedem mais segurança e pessoal

Louvre fecha as portas por greve de funcionários que pedem mais segurança e pessoal

Imagem - Princesa de Gales pede "empatia e apoio" para pessoas viciadas

Princesa de Gales pede "empatia e apoio" para pessoas viciadas

Mais recentes

Imagem - 'Orixá não é experiência': Vovó Cici de Oxalá lança livro que resgata culinária de terreiro ameaçada pelo gourmet

'Orixá não é experiência': Vovó Cici de Oxalá lança livro que resgata culinária de terreiro ameaçada pelo gourmet
Imagem - Da ficção ao romance histórico: veja 20 livros que se passam em Salvador

Da ficção ao romance histórico: veja 20 livros que se passam em Salvador
Imagem - Jason Momoa, de Aquaman, interpretará o brasileiro Blanka no novo filme do Street Fighter. Confira personagens e trailer

Jason Momoa, de Aquaman, interpretará o brasileiro Blanka no novo filme do Street Fighter. Confira personagens e trailer

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
01

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026
03

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal