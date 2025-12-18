CINEMA BRASILEIRO

Oscar: conheça a categoria inédita que pode premiar “O Agente Secreto”

Longa brasileiro de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura está na pré-lista da estatueta Melhor Direção de Elenco, a primeira adicionada pela premiação em mais de duas décadas

Flavia Azevedo

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:00

O Agente Secreto está na pré-lista da nova categoria Crédito: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na última terça-feira (16), as pré-listas do Oscar 2026, revelando uma importante e inédita novidade: a categoria de Melhor Direção de Elenco. Esta é a primeira vez em mais de vinte anos que a Academia incorpora uma nova categoria de premiação. A última inclusão havia sido a de Melhor Animação, criada em 2001 e que teve Shrek como seu primeiro vencedor, em 2022.

Para o público brasileiro, a notícia tem um sabor especial, já que o filme O Agente Secreto, novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está presente na pré-seleção da nova categoria.

O que é a Direção de Elenco?

A categoria de Melhor Direção de Elenco tem como objetivo reconhecer e celebrar o trabalho dos profissionais responsáveis por selecionar e reunir os atores que compõem os personagens de uma produção. Diferentemente da categoria de Melhor Direção (que foca na condução geral da obra), a nova estatueta busca valorizar a construção coletiva do elenco e a colaboração criativa estabelecida entre diretores de elenco, cineastas e produtores.

Valorização do talento essencial

Em 2024, quando a nova categoria foi anunciada, o CEO da Academia, Bill Kramer, e a Presidente, Janet Yang, destacaram a importância da função. “Os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, temos orgulho de adicionar elenco às categorias que reconhecemos e celebramos”, afirmaram.

O Agente Secreto e a candidatura brasileira

O filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho está na disputa por uma das cinco vagas finais na premiação de 2026,. O profissional brasileiro indicado especificamente por seu trabalho no filme é Gabriel Domingues.

O longa-metragem concorre com outros nove títulos pré-selecionados, entre eles Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores, Sirât, A Hora do Mal e Wicked: Parte 2.

Próximos passos e definição dos finalistas

Com a lista de dez pré-selecionados já definida, o processo para escolher os cinco finalistas ocorrerá em janeiro de 2026.

Os membros da Academia serão convidados a participar de eventos presenciais em Los Angeles e Londres, no dia 9 de janeiro, e em Nova York, no dia 10 de janeiro. Nesses eventos, serão exibidos trechos dos filmes e entrevistas gravadas com seus respectivos diretores de elenco. A regra da Academia é clara: apenas os diretores de elenco que assistirem a todos os dez filmes poderão votar para definir os cinco indicados oficiais à estatueta. A lista final dos cinco indicados ao prêmio de Melhor Direção de Elenco será divulgada em 22 de janeiro.