O Agente Secreto ultrapassa 1 milhão de espectadores e já é o maior lançamento nacional de 2025

Essa é a primeira vez que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste alcança 1 milhão de ingressos

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 19:37

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

O Agente Secreto acaba de superar 1 milhão de espectadores, e é oficialmente a maior bilheteria de um filme brasileiro de 2025 – e apenas o segundo lançamento nacional a vender 1 milhão de ingressos neste ano (ao lado de “Chico Bento”), segundo dados da Ancine/OCA.

O resultado marca um feito inédito: é a primeira vez que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste alcança 1 milhão de ingressos vendidos nas salas de cinema do país. O marco também representa um recorde na carreira do diretor Kleber Mendonça Filho e na história da Vitrine Filmes, que entra, pela primeira vez, no chamado “clube do milhão”. A distribuição contou com patrocínio master da Petrobras.

Desde a estreia, o longa vem impulsionando o desempenho do cinema nacional nas bilheterias. Em sua sexta semana em cartaz, “O Agente Secreto” segue em exibição em mais de 200 salas em todo o Brasil, reforçando a conexão do público com produções brasileiras contemporâneas.

Destaque na temporada de premiações

Além do sucesso comercial, o filme também acumula reconhecimento internacional. Recentemente, venceu cinco prêmios no Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, em Havana, incluindo Melhor Direção e Melhor Roteiro. No Globo de Ouro, conquistou três indicações, feito inédito para o Brasil, incluindo Melhor Filme de Drama.

O ator Wagner Moura concorre a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro e se tornou o primeiro latino-americano indicado na categoria no Critics Choice Awards. O longa ainda disputa prêmios em importantes associações de críticos nos Estados Unidos e na Europa e soma mais de 30 troféus, incluindo reconhecimentos em Cannes.

No circuito internacional, o filme já foi visto por mais de 40 mil espectadores na Alemanha e em Portugal. A estreia na França acontece no dia 17, enquanto a Itália recebe o longa em 29 de janeiro. Nos Estados Unidos, o lançamento segue de forma gradual, e no Reino Unido e Irlanda a estreia está marcada para 20 de fevereiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional da CinemaScópio, com participação da francesa MK2 Films, da alemã One Two Films e da holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é da Vitrine Filmes.

