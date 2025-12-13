O Agente Secreto ultrapassa 1 milhão de espectadores e já é o maior lançamento nacional de 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 19:37
O Agente Secreto acaba de superar 1 milhão de espectadores, e é oficialmente a maior bilheteria de um filme brasileiro de 2025 – e apenas o segundo lançamento nacional a vender 1 milhão de ingressos neste ano (ao lado de “Chico Bento”), segundo dados da Ancine/OCA.
O resultado marca um feito inédito: é a primeira vez que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste alcança 1 milhão de ingressos vendidos nas salas de cinema do país. O marco também representa um recorde na carreira do diretor Kleber Mendonça Filho e na história da Vitrine Filmes, que entra, pela primeira vez, no chamado “clube do milhão”. A distribuição contou com patrocínio master da Petrobras.
Desde a estreia, o longa vem impulsionando o desempenho do cinema nacional nas bilheterias. Em sua sexta semana em cartaz, “O Agente Secreto” segue em exibição em mais de 200 salas em todo o Brasil, reforçando a conexão do público com produções brasileiras contemporâneas.
Destaque na temporada de premiações
Além do sucesso comercial, o filme também acumula reconhecimento internacional. Recentemente, venceu cinco prêmios no Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, em Havana, incluindo Melhor Direção e Melhor Roteiro. No Globo de Ouro, conquistou três indicações, feito inédito para o Brasil, incluindo Melhor Filme de Drama.
O ator Wagner Moura concorre a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro e se tornou o primeiro latino-americano indicado na categoria no Critics Choice Awards. O longa ainda disputa prêmios em importantes associações de críticos nos Estados Unidos e na Europa e soma mais de 30 troféus, incluindo reconhecimentos em Cannes.
No circuito internacional, o filme já foi visto por mais de 40 mil espectadores na Alemanha e em Portugal. A estreia na França acontece no dia 17, enquanto a Itália recebe o longa em 29 de janeiro. Nos Estados Unidos, o lançamento segue de forma gradual, e no Reino Unido e Irlanda a estreia está marcada para 20 de fevereiro.
“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional da CinemaScópio, com participação da francesa MK2 Films, da alemã One Two Films e da holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é da Vitrine Filmes.
Sinopse
Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.