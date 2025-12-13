Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez: ‘Pegos de surpresa’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:27
Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram que estão esperando o primeiro bebê. Em um post no Instagram neste sábado (13) eles compartilharam um vídeo com uma ultrassonografia do bebê.
Eles revelaram que ficaram surpresos com a gestação. “Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso“, escreveram.
O casal também fez uma reflexão espiritual e apontaram a chegada do bebê como “o maior presente e a maior bênção das nossas vidas”.
A gravidez da médica acontece justamente três meses após a troca de alianças no altar. Ela e Gustavo se casaram no religioso no dia 24 de setembro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.