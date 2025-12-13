Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez: ‘Pegos de surpresa’

A gravidez da médica acontece justamente três meses após a troca de alianças no altar

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:27

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez: Crédito: Reprodução

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram que estão esperando o primeiro bebê. Em um post no Instagram neste sábado (13) eles compartilharam um vídeo com uma ultrassonografia do bebê.

Eles revelaram que ficaram surpresos com a gestação. “Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso“, escreveram.

O casal também fez uma reflexão espiritual e apontaram a chegada do bebê como “o maior presente e a maior bênção das nossas vidas”.

A gravidez da médica acontece justamente três meses após a troca de alianças no altar. Ela e Gustavo se casaram no religioso no dia 24 de setembro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.​

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Existe um tipo de personalidade que mais se atrai pelo uso da maconha, segundo a ciência

Existe um tipo de personalidade que mais se atrai pelo uso da maconha, segundo a ciência
Imagem - Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba
Imagem - Lulu Santos se emociona ao falar de casamento com baiano: ‘Meu encontro com ele redefine a minha vida’

Lulu Santos se emociona ao falar de casamento com baiano: ‘Meu encontro com ele redefine a minha vida’

MAIS LIDAS

Imagem - Morre mãe de Acelino 'Popó' Freitas em Salvador: 'Meu eterno amor'
01

Morre mãe de Acelino 'Popó' Freitas em Salvador: 'Meu eterno amor'

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
02

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
03

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
04

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²