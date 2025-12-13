SURPRESA

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez: ‘Pegos de surpresa’

A gravidez da médica acontece justamente três meses após a troca de alianças no altar

13 de dezembro de 2025

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram que estão esperando o primeiro bebê. Em um post no Instagram neste sábado (13) eles compartilharam um vídeo com uma ultrassonografia do bebê.

Eles revelaram que ficaram surpresos com a gestação. “Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso“, escreveram.

O casal também fez uma reflexão espiritual e apontaram a chegada do bebê como “o maior presente e a maior bênção das nossas vidas”.