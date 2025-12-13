Acesse sua conta
Carta O Julgamento no tarot deste sábado (13 de dezembro) conduz os signos para uma era de renascimento

Carta aponta chamada interior para mudança e destaca novos começos para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

O tarot entrega uma mensagem poderosa com a carta O Julgamento. A energia do renascimento domina a leitura e mostra que cada signo será tocado por um convite de transformação antes da chegada de 2026.

A carta reforça que reflexões profundas trazem clareza e que novas escolhas começam a se consolidar já na virada. É um dia marcado por sensação de recomeço, desapego e decisões que fazem sentido para o coração.

A influência nos signos é intensa. Áries identifica novos rumos. Touro solta pesos antigos. Gêmeos assume verdades internas. Câncer entende o que precisa mudar. Leão recupera brilho pessoal. Virgem renova metas com mais coragem. Libra encaminha conversas importantes. Escorpião vira páginas emocionais. Sagitário se abre ao inesperado. Capricórnio constrói planos sólidos. Aquário recebe ideias transformadoras. Peixes se conecta com propósito.

O Julgamento reforça a promessa de que 2026 chega carregando alinhamento e novas possibilidades.

Signos Tarot Astrologia

