Portal de ação e coragem: 5 signos vão sentir uma virada poderosa ainda neste sábado (13 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13:13
Se você acordou com a sensação de que algo importante pode acontecer hoje, não é impressão. O sábado (13) chega com um fogo interno difícil de ignorar. O Sol, Marte e Vênus caminhando juntos em Sagitário colocam o céu em modo “vamos fazer acontecer”.
É aquele tipo de energia que coloca você em movimento mesmo sem perceber e quem souber aproveitar, vai transformar esse impulso em oportunidade real.
Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos e Escorpião são os mais favorecidos pelo alinhamento, mas todos os signos sentem o impacto desse entusiasmo coletivo. Hoje é dia de agir, de abrir conversas, sair de casa, se mostrar. Até emoções adormecidas podem despertar, e algumas conversas que você vem adiando ganham um tom mais leve.
Mas aqui vai um aviso importante: entusiasmo sem direção vira bagunça. Use o fogo a seu favor, não contra você.
Ouça a intuição, siga seu impulso, mas mantenha um pé na realidade. O Universo está abrindo espaço, quem der o primeiro passo, leva.