Portal de ação e coragem: 5 signos vão sentir uma virada poderosa ainda neste sábado (13 de dezembro)

A união entre Sol, Marte e Vênus em Sagitário faz alguns signos enxergarem o empurrão que faltava para mudar tudo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou com a sensação de que algo importante pode acontecer hoje, não é impressão. O sábado (13) chega com um fogo interno difícil de ignorar. O Sol, Marte e Vênus caminhando juntos em Sagitário colocam o céu em modo “vamos fazer acontecer”.

É aquele tipo de energia que coloca você em movimento mesmo sem perceber e quem souber aproveitar, vai transformar esse impulso em oportunidade real.

Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos e Escorpião são os mais favorecidos pelo alinhamento, mas todos os signos sentem o impacto desse entusiasmo coletivo. Hoje é dia de agir, de abrir conversas, sair de casa, se mostrar. Até emoções adormecidas podem despertar, e algumas conversas que você vem adiando ganham um tom mais leve.

Mas aqui vai um aviso importante: entusiasmo sem direção vira bagunça. Use o fogo a seu favor, não contra você.