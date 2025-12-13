Acesse sua conta
3 signos começam hoje (13 de dezembro) um período de felicidade que já parecia impossível

A energia do dia suaviza pesos antigos e reacende a alegria que estava adormecida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 13 de dezembro, algo dentro de você se reorganiza. Um certo peso diminui, a mente clareia e sensações mais leves ocupam o espaço que antes estava apertado demais. Três signos, em especial, sentem o retorno de uma felicidade que andava distante, daquela feita de simplicidade, paz e um tipo de esperança que não precisa ser explicada. É o início de um novo ânimo, tão suave quanto necessário. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos:

Hoje, você percebe que estava deixando suas próprias necessidades em segundo plano. Uma virada interna coloca você de volta em si e, com ela, vem uma sensação de satisfação que você não sentia há tempos. Uma conversa, um gesto ou até um pensamento simples muda completamente sua disposição. Você relaxa, ri mais, respira melhor. A leveza volta porque você finalmente se permite recebê-la.

Dica cósmica: Não minimize as pequenas alegrias do dia. Elas serão seu ponto de virada.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem:

Hoje, você entende onde faltava equilíbrio, e esse entendimento abre espaço para reconciliação, renovação e alegria. Uma troca sincera com alguém importante reacende algo que você achava perdido. É como se uma porta voltasse a se abrir dentro de você. Aquela esperança tímida que você quase não queria admitir cresce e se transforma em entusiasmo. A felicidade retorna com um brilho novo, inesperado.

Dica cósmica: Permita-se acreditar novamente. A alegria precisa da sua permissão para crescer.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Aquário:

Hoje, você solta um peso mental que vinha te travando há semanas. Ao liberar esse bloqueio, um fluxo natural de alegria e tranquilidade invade seu dia. Você percebe que se cobrar tanto estava apagando a sua própria luz e decide retomá-la. A vida volta a parecer possível, leve, cheia de movimento. É um recomeço emocional silencioso, porém poderoso.

Dica cósmica: Cuide da sua mente com gentileza. A paz que você sente hoje quer ficar.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

