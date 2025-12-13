Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma verdade inesperada chega hoje para todos os 12 signos neste sábado (13 de dezembro)

Um dia que pede pausa, presença e escolhas coerentes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 13 de dezembro, tudo convida à presença. As emoções ficam mais nítidas, o corpo pede um ritmo mais gentil e as relações se beneficiam da sinceridade tranquila. Nada exige pressa; tudo exige consciência. É um dia de revelações internas - não turbulentas, mas profundas - que ajustam seu caminho de dentro para fora. Veja a previsão.

Leia mais

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

Imagem - Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Áries:

Hoje, permita-se viver um momento verdadeiramente tocante. Nem tudo precisa ser produtivo ou rápido. Há experiências que só fazem sentido quando sentidas com calma. Silêncio, introspecção ou um diálogo sincero podem abrir portas internas que você vinha ignorando. Conforme você se conecta consigo, a vida externa começa a se alinhar.

Dica cósmica: Sua verdade só aparece quando você desacelera o suficiente para ouvi-la.

Touro:

O dia chega com um ritmo mais lento, e isso é exatamente o que você precisa. Descansar não reduz sua produtividade; é parte dela. Ao se permitir uma pausa, você recupera força, clareza e presença. Não se culpe por buscar conforto: ele também é movimento.

Dica cósmica: Avanço real acontece quando você não luta contra o próprio tempo.

Gêmeos:

A quietude de hoje revela algo que você deixou de lado por tempo demais; seja um sentimento, seja uma necessidade ignorada. Este é um dia para ouvir de verdade. Não tente resolver tudo de uma vez. Só reconheça o que existe. É a partir disso que a clareza nasce.

Dica cósmica: A resposta já está dentro, mas você precisa fazer silêncio para encontrá-la.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer:

Hoje, alinhe suas ações ao que seu coração realmente deseja. Você pode ser puxada em várias direções, mas precisa decidir o que faz sentido para você. Um “não” dito com gentileza pode salvar sua paz. Pequenos passos sinceros criam transformações enormes.

Dica cósmica: Proteja o que importa, inclusive sua energia.

Leão:

Você não precisa provar nada hoje. Nem acelerar, nem se comparar, nem ultrapassar ninguém. Apenas existir com dignidade e verdade já é suficiente. O dia passa suave se você permitir. Quietude também é força; pausa também é presença.

Dica cósmica: Sua luz cresce quando você deixa de lutar contra si mesma.

Virgem:

Hoje pede entrega verdadeira, não por obrigação, mas por afeto. Seu senso de responsabilidade é admirável, mas ele pesa quando não é guiado pelo coração. Fazer com amor simplifica o que parecia difícil e suaviza o que antes era exaustivo.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito; precisa ser verdadeiro.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra:

Seu corpo e sua alma pedem ritmo, não pressa. Vá no seu tempo. Não há atraso quando você respeita sua própria cadência. Permita-se descansar sem culpa. O descanso é um recurso, não um obstáculo.

Dica cósmica: Sua energia se renova quando você abandona a necessidade de agradar.

Escorpião:

Hoje, não antecipe nada. Esteja onde seus pés estão. Você não precisa correr para alcançar o futuro, ele virá. A graça do dia está no presente, não na ansiedade sobre o que está por vir. Desacelerar te reconstrói por dentro.

Dica cósmica: O agora tem respostas que o amanhã ainda não sabe dar.

Sagitário:

Você flui com um sonho maior, mas precisa olhar para as pequenas belezas do momento. Uma conversa leve, um gesto gentil, um instante de alegria simples, nada disso é distração. Isso é vida. Deixe o dia te surpreender com doçura.

Dica cósmica: A jornada vale tanto quanto o destino.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Hoje você precisará ser corajosa no silêncio. A força não está em grandes gestos, mas na autenticidade tranquila. Sentar com sua verdade é mais poderoso do que tentar parecer forte. Você já é.

Dica cósmica: O mundo respeita quem vive de forma fiel a si mesma.

Aquário:

Não tente controlar tudo hoje. Segure menos firme. Solte um pouco. Nem tudo precisa seguir o plano — e isso não significa caos; significa fluxo. A vida tem seus caminhos próprios, e alguns deles são melhores que os que você imaginou.

Dica cósmica: Quando você relaxa, a vida encontra espaço para funcionar.

Peixes:

Hoje é um dia feito para você existir no seu próprio ritmo. Talvez você precise de silêncio; talvez, de expressão. Qualquer que seja o movimento, siga seu coração e não os padrões externos. Sua sensibilidade é sua bússola.

Dica cósmica: Sua alma sabe o caminho; confie nela antes de confiar no mundo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (13 de dezembro) alerta 3 signos: é preciso abrir novos caminhos e libertar o que já não faz mais sentido

Anjo da Guarda deste sábado (13 de dezembro) alerta 3 signos: é preciso abrir novos caminhos e libertar o que já não faz mais sentido
Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (13 de dezembro) é O Buquê: quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial

Carta do Baralho Cigano deste sábado (13 de dezembro) é O Buquê: quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial
Imagem - Felipe Simas explica por que tinha medo de falar da sua conversão

Felipe Simas explica por que tinha medo de falar da sua conversão

MAIS LIDAS

Imagem - Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)
01

Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Imagem - Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)
02

Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
03

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista