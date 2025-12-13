Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha e revelam nome escolhido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15:43
O casal de famosos Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram o nascimento da primeira filha, em publicação conjunto partilhada neste sábado (13). No post, eles compartilharam cliques do momento do parto no hospital e detalhes da pequena que veio ao mundo, como pés e mãozinhas. Camila e Klebber ainda revelaram o nome escolhido para a menina: Clara!
O nascimento ocorreu nesta sexta-feira (12), em São Paulo. “Clara! 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos”, escreveram eles ao anunciar o momento tão esperado.
Nasce filha de Camila Queiroz e Kleber Toledo
Nos comentários, diversos famosos, familiares e amigos dos apresentadores desejaram as boas-vindas a Clara. "Parabéns, casal", escreveu Paolla Oliveira. "Deus abençoe vocês!!!! A vida agora será ainda mais colorida e cheia de amor!!!! Muita saúde pra essa princesa e uma vida repleta de felicidades!!!!", desejou Giovanna Ewbank, animada. "Coisa linda!", destacou Juliette.