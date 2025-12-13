JUNTOS

Lulu Santos se emociona ao falar de casamento com baiano: ‘Meu encontro com ele redefine a minha vida’

Artista revelou ainda que a decisão de pausar a carreira por dois anos teve relação direta com o companheiro

13 de dezembro de 2025

Lulu Santos se emociona ao falar de casamento com baiano

Durante participação no Conversa com Bial, exibido nesta sexta-feira (12), na TV Globo, Lulu Santos se emocionou ao falar do casamento com Clebson Teixeira e destacou a influência do marido em decisões pessoais e profissionais.

“Meu encontro com ele redefiniu a minha vida”, afirmou o cantor, ao comentar a relação. Entre as qualidades, Lulu ressaltou o cuidado e a atenção de Clebson. “A preocupação dele comigo me fez ter uma noção mais clara do quanto eu devo me preocupar comigo”, disse.

O artista revelou ainda que a decisão de pausar a carreira por dois anos teve relação direta com o companheiro. A sugestão veio após Lulu ser diagnosticado com uma doença autoimune, episódio que o levou a reavaliar prioridades. “Ele é bastante coercitivo, quase manipulador”, brincou o cantor.

Segundo Lulu, Clebson exerce grande influência em suas escolhas. “Como uma pessoa 39 anos mais nova, ele está no auge da força, do planejamento e do entendimento. Ele se preocupa comigo como alguém que ama de verdade”, declarou.