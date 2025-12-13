SALVADOR

Morre mãe de Acelino 'Popó' Freitas em Salvador: 'Meu eterno amor'

Dona Zuleica Freitas quem deu o apelido que virou marca registrada do filho.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:03

O ex-campeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas anunciou, neste sábado (13), a morte da mãe, dona Zuleica Freitas. A informação foi divulgada pelo pugilista em sua página no Instagram.

“Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", escreveu.

De acordo com a TV Bahia, a mãe de Popó estava internada para tratar uma infecção bacteriana. Ela chegou a receber alta médica, mas passou mal e precisou retornar ao hospital. Após dar entrada na unidade de saúde, não resistiu e morreu na noite dessa sexta-feira (12), em Salvador.

Fãs e amigos do pugilista escreveram comentários na publicação em que lamentam a morte do lutador. 'Meus sentimentos, e que Deus a receba com muita alegria, meu irmão querido! Que Ele também fortaleça todos vocês', escreveu o cantor Xanddy.

Dona Zuleica, junto com o pai do pugilista Nijalma Freitas, o "Seu Babinha", que morreu aos 66 anos em 2002, foram os maiores incentivadores da carreira de Popó. Foi ela quem deu o apelido que virou marca registrada do filho.