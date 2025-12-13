Acesse sua conta
Neste fim de semana tem samba, bossa, axé e camarão

Do Pelô à Pituba, um roteiro quente para sambar, matar a fome e celebrar a Bahia

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:00

Negra Ginga
Negra Ginga Crédito: Divulgação

No coração do Pelô

O Centro Histórico se acende neste sábado (13) com uma grande festa em tributo à Aidil Moreira de Jesus, nossa eterna Negra Ginga. É uma celebração cheia de memória e sabor que reconhece uma mulher fundamental na dança e na culinária afro-baiana. O encontro acontece a partir das 13h no Largo Tereza Batista, com entrada gratuita. O palco será tomado por uma roda de samba e música afro-brasileira, com a presença confirmada do grupo Bambeia, do bloco Ilê Aiyê, e dos artistas Romilson Pretão, Gal do Beco, Orisun Agbárà, Joseane Clímaco e Geo da Viola. No evento, Ginga venderá sua tradicional feijoada baiana, a feijoada carioca e dobradinha por R$30 o prato, com a renda voltada para o sustento de suas atividades.

Beca Falcone
Beca Falcone Crédito: Reprodução

Bossa na avenida

A Avenida Sete de Setembro ganhou um charme a mais. A recém-inaugurada Casa de Cultura Eduardo Cabus está em festa, e neste sábado (13) o palco recebe o show "Bossa Bahia", com a cantora Beca Falcone ao lado da violonista Jana Vasconcelos. A dupla faz uma apresentação deliciosa e cheia de sotaque em homenagem ao mestre João Gilberto. O endereço é na Avenida Sete de Setembro 1530, bem em frente ao Wish Hotel da Bahia, e o show começa pontualmente às 19h30.

Samba em casa

Para quem gosta de estender a batucada, o domingo (14) tem encontro marcado na Casa Di Rosa, no bairro da Saúde. A partir das 14h, o projeto "Samba Em Casa" recebe o grupo Samba Caixa D’ Água para uma tarde de muito ritmo e alegria. É o seu convite para uma autêntica roda de rua, daquelas que a gente se sente em casa, na Rua Jogo do Carneiro, 174. Chegue cedo, pra garantir o seu lugar.

Paixão de rua

Após uma pausa de dois anos, o Sarau du Brown está de volta. O projeto icônico do nosso verão, idealizado por Carlinhos Brown, desembarca no domingo (14) no Candyall Guetho Square, no Candeal, trazendo o tema “Paixão de Rua”. O Sarau é uma grande celebração das artes em que Brown mistura dança, percussão e encontros surpreendentes. O encontro acontece no Candyall Guetho Square e os ingressos podem ser comprados pela plataforma Bora Tickets.

Sal Marinho
Sal Marinho Crédito: Reprodução

Dica gastronômica

Estando na Pituba, bom destino é o Sal Marinho. O ambiente é ótimo para um happy hour ou almoço, e o cardápio, que é vasto e delicioso, tem um item que faz a gente suspirar: o camarão empanado. Crocante, sequinho e saboroso, é o petisco que não pode faltar.. Eles também são famosos pela feijoada carioca (servida aos sábados), moquecas e o pastel de camarão, mas a nossa dica de ouro é mesmo o tal camarão. O Sal Marinho fica na Rua Território do Rio Branco, 219, Pituba. Para mais informações, o contato é (71) 3561-2000.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR: Estela pede que Celso marque o casamento dos dois. Sandra tenta se aproximar de Túlio. Zulma garante a Zenaide que irá recuperar a guarda de Samir. Sandra descobre a paixão de Túlio por Estela, e comenta com Ernesto que pode usar o fato contra Celso. Lúcio, Manoela e Margarida se revoltam contra o novo programa de Olímpia na rádio. Zulma impede que Zenaide se encontre com Asdrúbal. Pombinha conhece Maria Divina. Túlio se declara para Estela, e Celso o confronta. 18h40

DONA DE MIM: Ellen sofre ao pensar em Sofia e em como mentiu para todos. Hudson tenta convencer Ellen a voltar para o Rio de Janeiro. Padre Paulo e Ellen conversam sobre Sofia. Denise comenta com Leo sobre a tristeza de Davi e Rosa. Danilo faz melhorias na padaria de Manuel. Tânia humilha Jaques. Nascem os bebês de Ayla, Gisele, Caco e Breno. Hudson confessa seus planos a Demétrio. Ellen, Hudson e Igor chegam ao Rio de Janeiro. 19h45

TRÊS GRAÇAS: Angélico tira fotos de Lorena e Leonardo na Chacrinha. Ferette pressiona os filhos a dizerem o que foram fazer na Chacrinha. Lorena diz ao pai que ela e Leonardo têm interesse nos bens da família. Ferette vai a farmácia falar com Viviane, que comenta com Gerluce que ficou perturbada com a presença dele. Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Júnior se preparam para colocar o plano da expropriação da estátua em execução. 21h20

