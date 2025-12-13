Acesse sua conta
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo

Ele havia acabado de retornar de São Paulo para a Bahia, onde estava escondido, e viajava com a família

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07:40

Edivan Pedro Cardoso dos Santos, apontado como sendo o traficante conhecido como 'Europeu', foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (12), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, enquanto dirigia um carro de luxo.

Segundo as autoridades, o veículo do suspeito foi interceptado, e os policiais encontraram cerca de R$ 100 mil em espécie. Ele havia acabado de retornar de São Paulo, onde é associado a uma facção, para a Bahia. Ele viajava com a família.

As investigações apontam que o criminoso exercia liderança dentro de uma facção e mantinha vínculo direto com a organização criminosa paulista. Ele é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), em parceria com a facção de São Paulo, o traficante comprava drogas no Paraguai e fazia a distribuição na região do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A ação contou com o trabalho de inteligência da SSP, do Ministério Público (MP), do Batalhão Apolo da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. 

“Em aproximadamente três anos, as Forças Estaduais e Federais da Bahia, além do MP alcançaram 170 líderes de facções. Metade destes criminosos estavam escondidos em outros estados. Adotamos a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e continuaremos fechando o cerco contra o crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

