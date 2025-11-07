CRIME

Entenda como CV e PCC racharam paraíso turístico da Bahia e intimidam empresários

Traficantes têm ameaçado pousadas e limitados hospedagens em Caraíva

Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:11

CV e PCC integraram facções criminosas locais do Extremo-Sul Crédito: Reprodução

As ameaças de traficantes do Comando Vermelho (CV) contra donos de pousadas e comércios de Caraíva, destino turístico no Extremo-Sul da Bahia, que fizeram integrantes do grupo virarem alvo de operação e cinco deles serem mortos pela polícia, são parte de uma estratégia de intimidação. Isso porque a facção, que se estabeleceu nas áreas de Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, tenta conter a chegada do Primeiro Comando da Capital (PCC) ao local.

Uma fonte policial consultada pela reportagem, que pede anonimato, explica que o conflito nasce da integração de grupos locais às duas maiores facções do Brasil no Extremo-Sul. “Os grupos menores foram absorvidos aqui. O Anjos da Morte [ADM] foi integrado ao CV, usando o nome e a bandeira da facção. Por outro lado, o Mercado Povo Atitude [MPA], de Porto Seguro, foi incorporado ao PCC”, informa o investigador.

Um policial militar, que também pede para que não tenha o nome revelado na matéria, explica que a rivalidade entre os grupos locais foi impulsionada pela chegada do CV e do PCC. “O que a gente vê aqui são traficantes que, antes entravam em confronto com armas menos potentes, portando fuzil e aterrorizando toda uma comunidade. As mortes por aqui já mostram o quanto a briga se acirrou. Mortes são frequentes”, diz,

"Essa ações de morte e ameaças são por conta dessa guerra que eles estão travando. Dos dois lados estão morrendo pessoas e até gente que não tem nada a ver. O alerta deles está ligado, já que o PCC quer esse território e o CV quer manter. Então, as investidas do pessoas de Porto Seguro vão continuar”, completa o policial.