Entenda como CV e PCC racharam paraíso turístico da Bahia e intimidam empresários

Traficantes têm ameaçado pousadas e limitados hospedagens em Caraíva

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:11

CV e PCC integraram facções criminosas locais do Extremo-Sul Crédito: Reprodução

As ameaças de traficantes do Comando Vermelho (CV) contra donos de pousadas e comércios de Caraíva, destino turístico no Extremo-Sul da Bahia, que fizeram integrantes do grupo virarem alvo de operação e cinco deles serem mortos pela polícia, são parte de uma estratégia de intimidação. Isso porque a facção, que se estabeleceu nas áreas de Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, tenta conter a chegada do Primeiro Comando da Capital (PCC) ao local.

Uma fonte policial consultada pela reportagem, que pede anonimato, explica que o conflito nasce da integração de grupos locais às duas maiores facções do Brasil no Extremo-Sul. “Os grupos menores foram absorvidos aqui. O Anjos da Morte [ADM] foi integrado ao CV, usando o nome e a bandeira da facção. Por outro lado, o Mercado Povo Atitude [MPA], de Porto Seguro, foi incorporado ao PCC”, informa o investigador.

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva

A reportagem do CORREIO já mostrou como as duas facções criminosas atuam no Extremo-Sul, usando armamentos e poder logístico dos grupos maiores. Até o meio do ano, a ADM era liderada pelo traficante identificado como Ramon Oliveira Cruz, 33 anos, o Alongado, que foi morto em operação. A MPA, por sua vez, é liderada por André Márcio de Jesus, traficante conhecido como ‘Buiú’, que já integrou o Baralho do Crime.

Um policial militar, que também pede para que não tenha o nome revelado na matéria, explica que a rivalidade entre os grupos locais foi impulsionada pela chegada do CV e do PCC. “O que a gente vê aqui são traficantes que, antes entravam em confronto com armas menos potentes, portando fuzil e aterrorizando toda uma comunidade. As mortes por aqui já mostram o quanto a briga se acirrou. Mortes são frequentes”, diz,

O crescimento apontado pelo policial encontra exemplos em casos acumulados na região. Há três semanas, um jovem identificado como Bento Gabriel Rocha Kroger, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (12) na frente de uma loja de açaí, em Caraíva. Em agosto, Rodrigo Santana de Queiroz, de 25 anos, foi morto enquanto dormia em casa por publicações da vítima traficantes de Nova Caraíva.

"Essa ações de morte e ameaças são por conta dessa guerra que eles estão travando. Dos dois lados estão morrendo pessoas e até gente que não tem nada a ver. O alerta deles está ligado, já que o PCC quer esse território e o CV quer manter. Então, as investidas do pessoas de Porto Seguro vão continuar”, completa o policial.

Um dos inocentes vitimados nessa guerra é o guia de turismo Victor Cerqueira, de 28 anos. Ele foi morto durante a operação policial caçava alongado em maio. A população denunciou na época que ele foi confundido com um suspeito que tinha o mesmo nome e levado por policiais antes de aparecer morto. A polícia, por sua vez, afirma que o guia teria trocado tiros com agentes, o que foi motivo de protesto da população de Caraíva.

