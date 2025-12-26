Acesse sua conta
Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Situação constrangedora aconteceu durante a cobertura da Sexta da Gratidão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:00

Ricardo Ishmael
Ricardo Ishmael Crédito: Reprodução

A manhã de fé e agradecimento na Colina Sagrada do Bonfim, em Salvador, teve um momento de tensão nesta sexta-feira (26). Durante a transmissão ao vivo do Jornal da Manhã, da TV Bahia, o apresentador Ricardo Ishmael reagiu de forma firme a uma fala polêmica feita por um turista do Rio de Janeiro durante uma entrevista.

A cena aconteceu enquanto o repórter Phael Fernandes conversava com fiéis que subiam a Colina para fazer as últimas orações do ano, em celebração à tradicional Sexta da Gratidão. Ao ser abordado, o visitante, identificado como Edson, tentou fazer uma brincadeira que soou ofensiva: “Eu não gosto da Bahia, mas amo a baiana”.

Phael seguiu com profissionalismo, contornou a situação e continuou ouvindo outras pessoas, entre elas famílias e crianças que falavam sobre fé, esperança e agradecimento no local sagrado. Mas o comentário não passou despercebido no estúdio.

De volta à bancada, Ricardo Ishmael demonstrou incômodo e fez questão de responder ao vivo. O âncora comparou a atitude do turista com a postura respeitosa de uma criança entrevistada na mesma reportagem.

“Um menino de sete anos de idade ensinando um turista carioca como se respeita e se porta na casa do Senhor do Bonfim. Um garoto de sete anos ensina esse turista como agir”, afirmou.

Sem rodeios, o apresentador foi ainda mais direto ao mandar um recado claro: “Se não gosta da Bahia, não é bem-vindo aqui. Arruma as malas e vai embora. Perdeu a chance de ficar calado.”

Após o episódio, a cobertura seguiu normalmente, destacando a movimentação intensa de fiéis e a importância da Sexta da Gratidão, uma das datas religiosas mais simbólicas do calendário baiano.

