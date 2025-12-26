Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos

Referência do teatro brasileiro, atriz deixa legado histórico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:20

Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão Crédito: Reprodução/Instagram @grupogalpao

O teatro brasileiro acordou de luto nesta quinta-feira (25). Morreu, aos 84 anos, a atriz Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, um dos coletivos teatrais mais importantes do país. A artista completaria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro.

O velório acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 10h, no foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), mesmo local onde será realizada a cerimônia de despedida. Teuda deixa dois filhos, André e Admar.

Leia mais

Imagem - Você sabia? Ivete Sangalo cantou em iorubá no álbum 'Obatalá' em homenagem a Mãe Carmen do Gantois

Você sabia? Ivete Sangalo cantou em iorubá no álbum 'Obatalá' em homenagem a Mãe Carmen do Gantois

Imagem - Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

Imagem - Romance de Erika Januza e Arlindinho vira alvo de críticas, e atriz rebate: 'Maravilhoso comigo'

Romance de Erika Januza e Arlindinho vira alvo de críticas, e atriz rebate: 'Maravilhoso comigo'

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Grupo Galpão lamentou profundamente a perda e exaltou a força, a generosidade e a luz da atriz, que marcou gerações dentro e fora dos palcos. “Sua partida representa uma perda imensurável para o teatro brasileiro. Teuda foi alegria, coragem artística e amor compartilhado diariamente”, diz um trecho da nota.

Reconhecida por sua presença magnética em cena e por uma carreira dedicada à arte coletiva, Teuda Bara ajudou a construir a identidade do Grupo Galpão desde sua fundação, sendo uma referência não só para o teatro mineiro, mas para toda a cena cultural do país.

Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão por Reprodução/Instagram @grupogalpao
Famosos lamentam a morte de Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos por Reprodução/Instagram
Famosos lamentam a morte de Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos por Reprodução/Instagram
Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão por Matheus Lustosa
Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão por Reprodução/Instagram @grupogalpao
Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão por Reprodução/Instagram @grupogalpao
Teuda Bara em cena, em foto de 2024 por Luiza Palhares
1 de 7
Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão por Reprodução/Instagram @grupogalpao

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem era Isabelle Marciniak, ginasta brasileira que morreu aos 18 anos

Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

A notícia da morte mobilizou artistas, colegas e admiradores. Kiko Mascarenhas destacou a força da atriz: “Uma artista inesquecível, que partiu levando o amor de todos que tiveram a sorte de vê-la em cena”.

Bruna Linzmeyer lembrou a generosidade e os ensinamentos deixados por Teuda: “Aprendi sobre alegria, presença e força. Foi uma honra dividir o palco com ela”.

Sophie Charlotte definiu a atriz como “magnífica”, enquanto Fabiula Nascimento resumiu: “Uma força da natureza”.

Outros nomes como Deborah Bloch, Patrícia Pillar, Nathalia Dill, Cissa Guimarães, Mallu Galli, Amaury Lorenzo e Larissa Bocchino também usaram as redes sociais para prestar homenagens, reforçando o impacto que Teuda Bara teve na cultura brasileira.

Leia mais

Imagem - Por onde anda Simone, dona do hit 'Então é Natal'? Cantora revela novos projetos aos 76 anos

Por onde anda Simone, dona do hit 'Então é Natal'? Cantora revela novos projetos aos 76 anos

Imagem - Atenção: Lua em Áries cobra atitudes e decisões que não podem mais ser adiadas de 3 signos (26 de dezembro)

Atenção: Lua em Áries cobra atitudes e decisões que não podem mais ser adiadas de 3 signos (26 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (26) trazem combinações poderosas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (26) trazem combinações poderosas

Tags:

Teatro Morre Atriz Teuda Bara

Mais recentes

Imagem - Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'
Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'
Imagem - Touro, prepare-se: 2026 transforma seus relacionamentos, finanças e rotina; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Touro, prepare-se: 2026 transforma seus relacionamentos, finanças e rotina; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois
02

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
03

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)
04

Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)