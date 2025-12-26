Morre Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:20
O teatro brasileiro acordou de luto nesta quinta-feira (25). Morreu, aos 84 anos, a atriz Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, um dos coletivos teatrais mais importantes do país. A artista completaria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro.
O velório acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 10h, no foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), mesmo local onde será realizada a cerimônia de despedida. Teuda deixa dois filhos, André e Admar.
Em comunicado publicado nas redes sociais, o Grupo Galpão lamentou profundamente a perda e exaltou a força, a generosidade e a luz da atriz, que marcou gerações dentro e fora dos palcos. “Sua partida representa uma perda imensurável para o teatro brasileiro. Teuda foi alegria, coragem artística e amor compartilhado diariamente”, diz um trecho da nota.
Reconhecida por sua presença magnética em cena e por uma carreira dedicada à arte coletiva, Teuda Bara ajudou a construir a identidade do Grupo Galpão desde sua fundação, sendo uma referência não só para o teatro mineiro, mas para toda a cena cultural do país.
Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão
A notícia da morte mobilizou artistas, colegas e admiradores. Kiko Mascarenhas destacou a força da atriz: “Uma artista inesquecível, que partiu levando o amor de todos que tiveram a sorte de vê-la em cena”.
Bruna Linzmeyer lembrou a generosidade e os ensinamentos deixados por Teuda: “Aprendi sobre alegria, presença e força. Foi uma honra dividir o palco com ela”.
Sophie Charlotte definiu a atriz como “magnífica”, enquanto Fabiula Nascimento resumiu: “Uma força da natureza”.
Outros nomes como Deborah Bloch, Patrícia Pillar, Nathalia Dill, Cissa Guimarães, Mallu Galli, Amaury Lorenzo e Larissa Bocchino também usaram as redes sociais para prestar homenagens, reforçando o impacto que Teuda Bara teve na cultura brasileira.