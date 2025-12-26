LUTO

Morre Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos

Referência do teatro brasileiro, atriz deixa legado histórico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:20

Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão Crédito: Reprodução/Instagram @grupogalpao

O teatro brasileiro acordou de luto nesta quinta-feira (25). Morreu, aos 84 anos, a atriz Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, um dos coletivos teatrais mais importantes do país. A artista completaria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro.

O velório acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 10h, no foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), mesmo local onde será realizada a cerimônia de despedida. Teuda deixa dois filhos, André e Admar.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Grupo Galpão lamentou profundamente a perda e exaltou a força, a generosidade e a luz da atriz, que marcou gerações dentro e fora dos palcos. “Sua partida representa uma perda imensurável para o teatro brasileiro. Teuda foi alegria, coragem artística e amor compartilhado diariamente”, diz um trecho da nota.

Reconhecida por sua presença magnética em cena e por uma carreira dedicada à arte coletiva, Teuda Bara ajudou a construir a identidade do Grupo Galpão desde sua fundação, sendo uma referência não só para o teatro mineiro, mas para toda a cena cultural do país.

Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão 1 de 7

A notícia da morte mobilizou artistas, colegas e admiradores. Kiko Mascarenhas destacou a força da atriz: “Uma artista inesquecível, que partiu levando o amor de todos que tiveram a sorte de vê-la em cena”.

Bruna Linzmeyer lembrou a generosidade e os ensinamentos deixados por Teuda: “Aprendi sobre alegria, presença e força. Foi uma honra dividir o palco com ela”.

Sophie Charlotte definiu a atriz como “magnífica”, enquanto Fabiula Nascimento resumiu: “Uma força da natureza”.