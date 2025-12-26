LUTO

Você sabia? Ivete Sangalo cantou em iorubá no álbum 'Obatalá' em homenagem a Mãe Carmen do Gantois

Álbum reuniu grandes nomes da música brasileira; ialorixá faleceu nesta sexta-feira (26)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:12

Ivete Sangalo e Mãe Carmen do Gantois Crédito: Ulisses Dumas/Reprodução/Instagram

A morte de Mãe Carmen do Gantois, confirmada na madrugada desta sexta-feira (26), aos 96 anos, reacende a importância de um dos registros mais marcantes da cultura afro-brasileira dos últimos anos: o CD “Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen”. Mais do que um disco, o projeto se tornou um retrato vivo da fé, da ancestralidade e da história do Terreiro do Gantois, em Salvador.

Lançado em 2019 para celebrar os 90 anos da ialorixá, o álbum ganhou ainda mais simbolismo após sua partida. A obra reúne vozes consagradas da música brasileira, entre elas Ivete Sangalo, uma das filhas ilustres do Gantois, em cânticos dedicados aos orixás, respeitando a tradição do candomblé e levando essa sonoridade para além do terreiro.

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen nasceu em Salvador, em 1928, e assumiu a liderança do terreiro em 2002. Ao longo de mais de duas décadas à frente da casa, tornou-se referência de serenidade, diálogo entre religiões e resistência cultural. Sua presença era marcada pelo silêncio, pela calma e pela firmeza de quem carregava um legado ancestral.

A relação de Ivete Sangalo com Mãe Carmen sempre foi de profundo respeito e fé. A cantora é reconhecida como parte da comunidade do Gantois e nunca escondeu que encontra ali seu “porto seguro” espiritual. No CD Obatalá, Ivete canta em iorubá em louvor a Oxaguian, gesto que emocionou e ajudou a aproximar ainda mais o público.

Ivete Sangalo e Mãe Carmen do Gantois 1 de 8

Um dos momentos mais marcantes foi quando Ivete publicou uma foto ajoelhada aos pés de Mãe Carmen, reafirmando sua ligação com a casa e defendendo o respeito às religiões de matriz africana. Ao longo dos anos, a artista se tornou uma das maiores divulgadoras do legado do Gantois, dentro e fora do Brasil.

Gravado em Salvador, o álbum Obatalá reúne 17 faixas, a maioria em iorubá, com arranjos que respeitam os atabaques e a tradição, mas dialogam com a música popular brasileira. Participam do projeto nomes como Gilberto Gil, Gal Costa, Marisa Monte, Alcione, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Jorge Ben Jor.