Você sabia? Ivete Sangalo cantou em iorubá no álbum 'Obatalá' em homenagem a Mãe Carmen do Gantois

Álbum reuniu grandes nomes da música brasileira; ialorixá faleceu nesta sexta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:12

Ivete Sangalo e Mãe Carmen do Gantois
Ivete Sangalo e Mãe Carmen do Gantois Crédito: Ulisses Dumas/Reprodução/Instagram

A morte de Mãe Carmen do Gantois, confirmada na madrugada desta sexta-feira (26), aos 96 anos, reacende a importância de um dos registros mais marcantes da cultura afro-brasileira dos últimos anos: o CD “Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen”. Mais do que um disco, o projeto se tornou um retrato vivo da fé, da ancestralidade e da história do Terreiro do Gantois, em Salvador.

Lançado em 2019 para celebrar os 90 anos da ialorixá, o álbum ganhou ainda mais simbolismo após sua partida. A obra reúne vozes consagradas da música brasileira, entre elas Ivete Sangalo, uma das filhas ilustres do Gantois, em cânticos dedicados aos orixás, respeitando a tradição do candomblé e levando essa sonoridade para além do terreiro.

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen nasceu em Salvador, em 1928, e assumiu a liderança do terreiro em 2002. Ao longo de mais de duas décadas à frente da casa, tornou-se referência de serenidade, diálogo entre religiões e resistência cultural. Sua presença era marcada pelo silêncio, pela calma e pela firmeza de quem carregava um legado ancestral.

A relação de Ivete Sangalo com Mãe Carmen sempre foi de profundo respeito e fé. A cantora é reconhecida como parte da comunidade do Gantois e nunca escondeu que encontra ali seu “porto seguro” espiritual. No CD Obatalá, Ivete canta em iorubá em louvor a Oxaguian, gesto que emocionou e ajudou a aproximar ainda mais o público.

Ivete Sangalo e Mãe Carmen do Gantois por Ulisses Dumas/Reprodução/Instagram

Ialorixá do Gantois por 23 anos, Mãe Carmen deixa legado ancestral no candomblé, diz terreiro

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Gantois lança livro de memórias de Mãe Carmen

Um dos momentos mais marcantes foi quando Ivete publicou uma foto ajoelhada aos pés de Mãe Carmen, reafirmando sua ligação com a casa e defendendo o respeito às religiões de matriz africana. Ao longo dos anos, a artista se tornou uma das maiores divulgadoras do legado do Gantois, dentro e fora do Brasil.

Gravado em Salvador, o álbum Obatalá reúne 17 faixas, a maioria em iorubá, com arranjos que respeitam os atabaques e a tradição, mas dialogam com a música popular brasileira. Participam do projeto nomes como Gilberto Gil, Gal Costa, Marisa Monte, Alcione, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Jorge Ben Jor.

A obra venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa e também deu origem a um documentário que registra os bastidores e a emoção dos artistas ao cantarem para os orixás.

