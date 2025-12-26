MEMÓRIA

Ialorixá do Gantois por 23 anos, Mãe Carmen deixa legado ancestral no candomblé, diz terreiro

Mãe Carmen faleceu hoje, após internação por conta de gripe forte

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:25

Mãe Carmen do Gantois Crédito: Reprodução

O Terreiro do Gantois divulgou, nesta sexta-feira (26), uma nota oficial lamentando a morte de Mãe Carmen, falecida na madrugada desta sexta-feira (26), em Salvador. No comunicado, a Associação de São Jorge Ebé Oxóssi ressalta a importância histórica, espiritual e simbólica da líder religiosa para o Candomblé na Bahia e no Brasil.

Descrita como “mulher de axé, guardiã da ancestralidade e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do Candomblé”, Mãe Carmen era filha direta de Mãe Menininha do Gantois, uma das maiores referências da religião no país. Segundo a nota, sua formação religiosa começou ainda na infância, quando foi preparada nos fundamentos, ritos e saberes que sustentam a tradição da casa.

À frente do Terreiro do Gantois há 23 anos, Mãe Carmen assumiu a liderança da casa com “amor, coragem e responsabilidade”, conduzindo uma das mais tradicionais roças de Candomblé do Brasil. O texto destaca que seu papel como ialorixá sempre esteve ligado ao cuidado, à proteção da comunidade, à orientação espiritual e à preservação do axé com dignidade e firmeza.

A nota também enfatiza o perfil acolhedor e a força de sua liderança, descrevendo-a como “farol, colo, caminho e fortaleza”. Para o terreiro, a herança espiritual de Mãe Menininha permaneceu viva na condução diária de Mãe Carmen, que manteve o compromisso com os Orixás e com a vida coletiva da comunidade.

Ainda de acordo com o comunicado, Mãe Carmen contou, ao longo de sua liderança, com o apoio de suas duas filhas na condução da roça, compartilhando responsabilidades e saberes. Ela deixa três netos e quatro bisnetos, apontados como expressão da continuidade da memória e do futuro do axé da casa.