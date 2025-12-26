Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Ela estava internada no Hospital Português tratando de forte gripe

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:11

Mãe Carmen do Gantois
Mãe Carmen do Gantois Crédito: Divulgação

Morreu aos 96 anos Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen do Gantois, após cerca de duas semanas internada no Hospital Português em Salvador, onde estava sendo tratada de uma forte gripe. Sua morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (26), segundo informação da TV Bahia.

Filha mais nova da lendária Mãe Menininha do Gantois, uma das mais importantes ialorixás da história do Candomblé, Mãe Carmem dedicou toda a sua vida à fé, ao culto aos Orixás e à preservação das tradições religiosas afro‑brasileiras. Nascida em Salvador em 29 de dezembro de 1928, ela foi iniciada no Candomblé ainda na infância, aos 7 anos de idade, para o culto de Oxalá, o Orixá de sua cabeça.

Mãe Carmen do Gantois

Mãe Carmen do Gantois por Valdemiro Lopes/Câmara de Vereadores de Salvador
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Alô Alô Bahia
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
1 de 6
Mãe Carmen do Gantois por Valdemiro Lopes/Câmara de Vereadores de Salvador

Após a morte de sua irmã Mãe Cleusa de Nanã em 1998, ela se preparou para assumir a liderança do Ilê Ìyá Omi Àse Ìyámase, conhecido como Terreiro do Gantois, um dos mais antigos e respeitados centros de Candomblé de tradição iorubana do Brasil. Em 2002, por determinação dos Orixás e seguindo a sucessão tradicional da casa, Mãe Carmem tornou‑se Ialorixá, assumindo a incumbência de conduzir os trabalhos espirituais, orientar seus filhos e filhas de santo e representar a religião no diálogo inter‑religioso e na sociedade.

Ao longo de mais de duas décadas à frente do Gantois, ela se tornou referência de resistência cultural, espiritualidade e manutenção dos saberes transmitidos de geração em geração. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu, em 2023, a Comenda Maria Quitéria, concedida pela Câmara Municipal de Salvador, destacando seu papel na preservação das tradições afro‑brasileiras e seu compromisso com a promoção da diversidade religiosa.

O sepultamento deve acontecer no Cemitério Campo Santo. 

Mais recentes

Imagem - Retrospectiva da barbárie: relembre os crimes que abalaram a Bahia em 2025

Retrospectiva da barbárie: relembre os crimes que abalaram a Bahia em 2025
Imagem - Saiba por que baianos têm a terceira menor renda do país; veja ranking

Saiba por que baianos têm a terceira menor renda do país; veja ranking
Imagem - Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
01

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
02

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica
03

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde