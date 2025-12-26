LUTO

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Ela estava internada no Hospital Português tratando de forte gripe

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:11

Mãe Carmen do Gantois Crédito: Divulgação

Morreu aos 96 anos Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen do Gantois, após cerca de duas semanas internada no Hospital Português em Salvador, onde estava sendo tratada de uma forte gripe. Sua morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (26), segundo informação da TV Bahia.

Filha mais nova da lendária Mãe Menininha do Gantois, uma das mais importantes ialorixás da história do Candomblé, Mãe Carmem dedicou toda a sua vida à fé, ao culto aos Orixás e à preservação das tradições religiosas afro‑brasileiras. Nascida em Salvador em 29 de dezembro de 1928, ela foi iniciada no Candomblé ainda na infância, aos 7 anos de idade, para o culto de Oxalá, o Orixá de sua cabeça.

Após a morte de sua irmã Mãe Cleusa de Nanã em 1998, ela se preparou para assumir a liderança do Ilê Ìyá Omi Àse Ìyámase, conhecido como Terreiro do Gantois, um dos mais antigos e respeitados centros de Candomblé de tradição iorubana do Brasil. Em 2002, por determinação dos Orixás e seguindo a sucessão tradicional da casa, Mãe Carmem tornou‑se Ialorixá, assumindo a incumbência de conduzir os trabalhos espirituais, orientar seus filhos e filhas de santo e representar a religião no diálogo inter‑religioso e na sociedade.

Ao longo de mais de duas décadas à frente do Gantois, ela se tornou referência de resistência cultural, espiritualidade e manutenção dos saberes transmitidos de geração em geração. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu, em 2023, a Comenda Maria Quitéria, concedida pela Câmara Municipal de Salvador, destacando seu papel na preservação das tradições afro‑brasileiras e seu compromisso com a promoção da diversidade religiosa.