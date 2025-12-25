Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Quarteto de Porto Alegre vive o auge da carreira com música viral nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:12

Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'
Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você passou os últimos dias nas redes sociais, é bem provável que tenha ouvido alguém cantar e”Alô, Virginia”. O refrão chiclete, a coreografia certeira e a referência direta ao famoso body splash de vanilla transformaram a música em um fenômeno nacional. Por trás do hit que tomou conta do TikTok e do Instagram está o Grupo Chocolate, um quarteto de pagode nascido em Porto Alegre que agora colhe os frutos de anos de estrada.

“Estamos vivendo algo totalmente novo. A gente batalha há muito tempo, mas com essa proporção é a primeira vez”, conta Gabriel Rocha, um dos integrantes do grupo ao G1.

Formado em 2019, o Grupo Chocolate é composto por Gabriel Rocha, Luiz Alberto, Léo Maia e Matheus Dias. Antes do estouro, eles já tinham um público fiel espalhado pelo Brasil, mas foi com o lançamento de Alô, Virginia que a história mudou de vez. Em poucos dias, o clipe ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube, além de dominar trends nas redes.

Leia mais

Imagem - Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

Imagem - Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)

Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

A canção chegou até o grupo pelas mãos de Marcelinho TDP, produtor dos DVDs do Chocolate e um dos compositores da faixa, ao lado de Walace Costa e Rennan.

“Quando a gente ouviu, foi imediato. A melodia, a letra, a referência… tudo fez sentido na hora”, lembra Gabriel. A admiração pela influenciadora Virginia Fonseca, citada diretamente na música, também pesou na decisão de apostar no single.

Para deixar o projeto ainda maior, o grupo convidou a Turma do Pagode para dividir os vocais. O feat não foi por acaso: além da amizade, o grupo paulista é uma das grandes referências musicais do Chocolate. O clipe foi gravado durante uma apresentação especial do novo DVD, em Porto Alegre, e ajudou a impulsionar ainda mais o sucesso da faixa.

Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' por Divulgação
Virginia ouvindo a música 'Alô, Virginia' do grupo Chocolate por Reprodução/Redes Sociais
Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' por Reprodução/Redes Sociais
Body Splash 'Vanilla' de Virginia por Reprodução/Redes Sociais
Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Virginia protagonizou momento de descontração com Vini Jr. por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 9
Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Virginia é detonada após revelar que vai passar o Natal com Vini Jr. e longe dos filhos

Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo

Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

O sucesso foi tão grande que levou o Grupo Chocolate até São Paulo para uma surpresa especial: uma visita ao programa de TV apresentado por Virginia.

“Ela ficou muito feliz, dançou com a gente, entrou na brincadeira. Foi surreal”, conta Gabriel. Desde então, a influenciadora passou a divulgar a música espontaneamente em suas redes, o que só aumentou o alcance do hit.

“A melhor parte é saber que ela realmente gostou. Não foi algo forçado”, completa Luiz.

Na letra, o grupo até brinca com a ideia de “cancelar o body splash de vanilla”. Mas o efeito foi exatamente o contrário: o produto virou febre. Segundo os próprios integrantes, o item chegou a esgotar em algumas lojas, tamanha foi a curiosidade despertada pela música.

Leia mais

Imagem - Por onde anda Simone, dona do hit 'Então é Natal'? Cantora revela novos projetos aos 76 anos

Por onde anda Simone, dona do hit 'Então é Natal'? Cantora revela novos projetos aos 76 anos

Imagem - Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Imagem - Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda

Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda

Tags:

Música Virginia Banda Cantor de Pagode

Mais recentes

Imagem - Vão ter mais filmes de Karatê Kid? Ator afirma que conversas já existem

Vão ter mais filmes de Karatê Kid? Ator afirma que conversas já existem
Imagem - Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? O que os evangelhos revelam sobre sua data de nascimento

Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? O que os evangelhos revelam sobre sua data de nascimento
Imagem - Especial de Natal: 7 orações para atrair paz, amor e renovação espiritual

Especial de Natal: 7 orações para atrair paz, amor e renovação espiritual

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
01

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
02

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
03

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Imagem - Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)
04

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)