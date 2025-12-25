MÚSICA VIRAL

Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Quarteto de Porto Alegre vive o auge da carreira com música viral nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:12

Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você passou os últimos dias nas redes sociais, é bem provável que tenha ouvido alguém cantar e”Alô, Virginia”. O refrão chiclete, a coreografia certeira e a referência direta ao famoso body splash de vanilla transformaram a música em um fenômeno nacional. Por trás do hit que tomou conta do TikTok e do Instagram está o Grupo Chocolate, um quarteto de pagode nascido em Porto Alegre que agora colhe os frutos de anos de estrada.

“Estamos vivendo algo totalmente novo. A gente batalha há muito tempo, mas com essa proporção é a primeira vez”, conta Gabriel Rocha, um dos integrantes do grupo ao G1.

Formado em 2019, o Grupo Chocolate é composto por Gabriel Rocha, Luiz Alberto, Léo Maia e Matheus Dias. Antes do estouro, eles já tinham um público fiel espalhado pelo Brasil, mas foi com o lançamento de Alô, Virginia que a história mudou de vez. Em poucos dias, o clipe ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube, além de dominar trends nas redes.

A canção chegou até o grupo pelas mãos de Marcelinho TDP, produtor dos DVDs do Chocolate e um dos compositores da faixa, ao lado de Walace Costa e Rennan.

“Quando a gente ouviu, foi imediato. A melodia, a letra, a referência… tudo fez sentido na hora”, lembra Gabriel. A admiração pela influenciadora Virginia Fonseca, citada diretamente na música, também pesou na decisão de apostar no single.

Para deixar o projeto ainda maior, o grupo convidou a Turma do Pagode para dividir os vocais. O feat não foi por acaso: além da amizade, o grupo paulista é uma das grandes referências musicais do Chocolate. O clipe foi gravado durante uma apresentação especial do novo DVD, em Porto Alegre, e ajudou a impulsionar ainda mais o sucesso da faixa.

Grupo Chocolate, banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia' 1 de 9

O sucesso foi tão grande que levou o Grupo Chocolate até São Paulo para uma surpresa especial: uma visita ao programa de TV apresentado por Virginia.

“Ela ficou muito feliz, dançou com a gente, entrou na brincadeira. Foi surreal”, conta Gabriel. Desde então, a influenciadora passou a divulgar a música espontaneamente em suas redes, o que só aumentou o alcance do hit.

“A melhor parte é saber que ela realmente gostou. Não foi algo forçado”, completa Luiz.