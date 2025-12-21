Acesse sua conta
Virginia é detonada após revelar que vai passar o Natal com Vini Jr. e longe dos filhos

Influenciadora contou que fez acordo com o ex-marido, Zé Felipe, por festas de fim de ano

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:37

Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1

Virginia Fonseca revelou que não vai passar o Natal com os três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. A influenciadora contou que fez um acordo com o ex-marido, Zé Felipe, e conciliou as festas de fim de ano com a agenda do cantor. A declaração, porém, rendeu críticas à loira nas redes sociais.

Segundo a apresentadora do Sabadou, do SBT, as três crianças vão passar o Natal com o pai porque ele terá compromissos durante o Ano Novo. Ela, por sua vez, irá comemorar a data com o namorado, Vini Jr.

"Esse ano, as crianças vão passar [o Natal] com o Zé, porque ele tem show no Ano Novo, então eu vou passar com o Vini no dia 24. Mas já estou organizando uma festa de Natal dia 23", contou Virginia em entrevista ao Fofocalizando.

Para que a data não ficasse sem uma comemoração em família, ela decidiu antecipar a comemoração com os filhos e organizou uma festa para o dia 23 de dezembro. "Nosso Natal com a família vai ser dia 23 esse ano, convidei meus amigos. Para mim a melhor época do ano é o Natal. Eu não aceitei que eu não iria passar com a minha família", falou.

Depois disso, cada um seguirá um caminho diferente. “A mãe [Margareth Serrão] vai passar com o namorado, as crianças com o Zé e eu com o Vini, meu namorado. É isso. Tá tudo maravilhoso", explicou.

A decisão, porém, foi criticada nas redes sociais. "O que um macho não faz né? Ela vai deixar as crianças com o pai, coisa que nunca aconteceu", opinou uma pessoa. "Ela organizando a agenda conforme o pai pode ficar com a criança", ironizou outra. "O Vini não se esforça em nada, e ela faz tudo", comentou mais uma. "Convidei uns amigos. Nunca consegue ficar só com a família. Coisa de adolescente mesmo", observou uma quarta. "Natal é com a família. Jamais deixaria de passar com minhas filhas", disse outra.

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior José Leonardo Maria Alice Virginia Fonseca E Vini jr. Natal Maria Flor Vini jr. E Virginia Fonseca

