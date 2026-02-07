Acesse sua conta
Hora de desapegar: Como a Lua em Escorpião ajuda 4 signos a cortarem amarras hoje (7 de fevereiro)

Universo envia alívio e clareza aos signos para abandonarem hábitos e mágoas do passado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17:30

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você sente que está carregando um peso que não é seu? Pois hoje o universo te dá a tesoura para cortar essas amarras. Para os Sagitarianos, o dia é de fechamento de ciclos. Se um projeto ou um sentimento não faz mais sentido, solte-o com gratidão e espiritualidade. Trabalhar nos bastidores e em silêncio será o seu maior trunfo para se curar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

O Universo faz a correção que faltava e muda definitivamente o rumo de 3 signos a partir de hoje (7 de fevereiro)

Um recado impossível de ignorar chega do Universo para Câncer, Virgem, Aquário e Peixes hoje (7 de fevereiro)

Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Gêmeos e Virgem precisam focar na rotina e nos hábitos. Pequenas mudanças no que você come ou em como você organiza suas informações terão um impacto transformador agora. Já para Leão, a cura vem das raízes. Uma conversa profunda com alguém da família ou do passado pode tirar aquele peso do peito que te impedia de brilhar como você merece.

A Lua em Escorpião é a mestra do desapego. Dedique dez minutos do seu sábado para descartar algo, pode ser uma roupa velha, um e-mail arquivado ou uma mágoa que já perdeu a validade. Quando você abre espaço no físico e no emocional, o novo ciclo de prosperidade encontra o caminho livre para entrar na sua vida.

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem atrair dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem atrair dinheiro

Imagem - São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

