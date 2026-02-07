Hora de desapegar: Como a Lua em Escorpião ajuda 4 signos a cortarem amarras hoje (7 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17:30
Você sente que está carregando um peso que não é seu? Pois hoje o universo te dá a tesoura para cortar essas amarras. Para os Sagitarianos, o dia é de fechamento de ciclos. Se um projeto ou um sentimento não faz mais sentido, solte-o com gratidão e espiritualidade. Trabalhar nos bastidores e em silêncio será o seu maior trunfo para se curar.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Gêmeos e Virgem precisam focar na rotina e nos hábitos. Pequenas mudanças no que você come ou em como você organiza suas informações terão um impacto transformador agora. Já para Leão, a cura vem das raízes. Uma conversa profunda com alguém da família ou do passado pode tirar aquele peso do peito que te impedia de brilhar como você merece.
A Lua em Escorpião é a mestra do desapego. Dedique dez minutos do seu sábado para descartar algo, pode ser uma roupa velha, um e-mail arquivado ou uma mágoa que já perdeu a validade. Quando você abre espaço no físico e no emocional, o novo ciclo de prosperidade encontra o caminho livre para entrar na sua vida.