ASTROLOGIA

Hora de desapegar: Como a Lua em Escorpião ajuda 4 signos a cortarem amarras hoje (7 de fevereiro)

Universo envia alívio e clareza aos signos para abandonarem hábitos e mágoas do passado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você sente que está carregando um peso que não é seu? Pois hoje o universo te dá a tesoura para cortar essas amarras. Para os Sagitarianos, o dia é de fechamento de ciclos. Se um projeto ou um sentimento não faz mais sentido, solte-o com gratidão e espiritualidade. Trabalhar nos bastidores e em silêncio será o seu maior trunfo para se curar.



Gêmeos e Virgem precisam focar na rotina e nos hábitos. Pequenas mudanças no que você come ou em como você organiza suas informações terão um impacto transformador agora. Já para Leão, a cura vem das raízes. Uma conversa profunda com alguém da família ou do passado pode tirar aquele peso do peito que te impedia de brilhar como você merece.

