Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem atrair dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Prepare o coração, porque o clima mudou. Neste sábado, 7 de fevereiro de 2026, deixamos para trás aquela energia leve de Libra para mergulhar fundo nas águas de Escorpião. Se você sentiu que o ar ficou mais intenso e a sua intuição deu um salto, não é por acaso.

A Lua em Escorpião não brinca em serviço: ela nos convida a desapegar do que é superficial e a focar no que realmente importa. É um dia de "olhar de raio-x", excelente para descobrir oportunidades escondidas, inclusive naquelas apostas que você está planejando fazer. Com o Sol em Aquário pedindo liberdade e a Lua exigindo profundidade, o segredo da sorte hoje é confiar no seu instinto. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote as dezenas da sorte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O clima é de "tudo ou nada". No amor, a paixão está pegando fogo, mas com um toque de mistério. No trabalho, é dia de investigar: faça pesquisas, olhe as letras miúdas de contratos e entenda as reais intenções de quem faz negócios com você.
  • Números da Sorte: 8, 26, 44

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • A Lua está exatamente do lado oposto ao seu signo, colocando as parcerias no centro do palco. No amor, o outro funciona como um espelho: veja o que você precisa ajustar em si através da relação. No trabalho, só feche negócios se houver transparência total.
  • Números da Sorte: 13, 31, 52

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O amor hoje se manifesta no cuidado prático. Ser útil e estar presente na rotina do parceiro vale mais que mil palavras. No trabalho, sua produtividade será profunda; você terá paciência para resolver aqueles pepinos técnicos que todo mundo evita.
  • Números da sorte: 6, 24, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Aproveite, canceriano, a Lua está em um signo amigo. Seu magnetismo está fortíssimo e sua aura misteriosa vai atrair olhares por onde passar. No trabalho, coloque sua paixão no que faz; projetos criativos recebem um empurrão extra do universo hoje.
  • Números da sorte: 5, 17, 33

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O dia é ótimo para curtir o aconchego do lar e ter conversas curadoras com a família. No trabalho, quem atua de casa terá um dia excelente. Lembre-se: se sua base emocional estiver firme, sua produtividade voa.
  • Números da sorte: 4, 22, 58

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Nada de papo furado! Hoje você quer conversas que transformem sua visão de mundo. No trabalho, sua mente está em modo investigativo; é o momento ideal para aprender técnicas complexas ou novos softwares.
  • Números da sorte: 3, 21, 47

  • Libra (23/09 a 22/10)
    No amor, a lealdade e a segurança são os grandes atrativos de hoje. Menos aventura, mais verdade. No lado financeiro, o foco é total: ótimo dia para planejar investimentos de longo prazo e valorizar seus talentos únicos.
  • Números da sorte: 2, 19, 36

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua chegou no seu signo e você está imbatível. Sua intuição está no nível máximo e seu magnetismo é capaz de abrir qualquer porta. Siga seus instintos sem medo, tanto no amor quanto nos negócios. O dia é seu!
  • Números da sorte: 1, 10, 55

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Dia de faxina emocional. Se algo não te faz bem, a Lua te dá a força necessária para soltar e seguir em frente. No trabalho, prefira o silêncio e atue nos bastidores. O que você planejar em segredo hoje terá muito sucesso.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Suas amizades ganham uma profundidade especial hoje. Alguém do seu grupo pode se tornar um grande confidente. No trabalho, o networking deve ser estratégico e focado em valores reais. Não carregue o mundo sozinho.
  • Números da sorte: 11, 29, 60

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O sucesso bate à porta, mas não esqueça de quem te deu a mão na subida. No trabalho, você está em evidência total; sua determinação e competência serão notadas por quem importa. É hora de colher o reconhecimento.
  • Números da sorte: 10, 28, 49

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A Lua em Escorpião expande seus horizontes. No amor, viagens (mentais ou reais) vão reacender a chama da paixão. No trabalho, assuntos ligados a estudos, leis ou contatos com o exterior estão muito favorecidos.
  • Números da sorte: 7, 25, 41

