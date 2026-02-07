Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem atrair dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00
Prepare o coração, porque o clima mudou. Neste sábado, 7 de fevereiro de 2026, deixamos para trás aquela energia leve de Libra para mergulhar fundo nas águas de Escorpião. Se você sentiu que o ar ficou mais intenso e a sua intuição deu um salto, não é por acaso.
A Lua em Escorpião não brinca em serviço: ela nos convida a desapegar do que é superficial e a focar no que realmente importa. É um dia de "olhar de raio-x", excelente para descobrir oportunidades escondidas, inclusive naquelas apostas que você está planejando fazer. Com o Sol em Aquário pedindo liberdade e a Lua exigindo profundidade, o segredo da sorte hoje é confiar no seu instinto. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote as dezenas da sorte:
