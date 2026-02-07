ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) podem atrair dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Prepare o coração, porque o clima mudou. Neste sábado, 7 de fevereiro de 2026, deixamos para trás aquela energia leve de Libra para mergulhar fundo nas águas de Escorpião. Se você sentiu que o ar ficou mais intenso e a sua intuição deu um salto, não é por acaso.

A Lua em Escorpião não brinca em serviço: ela nos convida a desapegar do que é superficial e a focar no que realmente importa. É um dia de "olhar de raio-x", excelente para descobrir oportunidades escondidas, inclusive naquelas apostas que você está planejando fazer. Com o Sol em Aquário pedindo liberdade e a Lua exigindo profundidade, o segredo da sorte hoje é confiar no seu instinto. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote as dezenas da sorte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O clima é de "tudo ou nada". No amor, a paixão está pegando fogo, mas com um toque de mistério. No trabalho, é dia de investigar: faça pesquisas, olhe as letras miúdas de contratos e entenda as reais intenções de quem faz negócios com você. Números da Sorte: 8, 26, 44

Touro (21/04 a 20/05)



A Lua está exatamente do lado oposto ao seu signo, colocando as parcerias no centro do palco. No amor, o outro funciona como um espelho: veja o que você precisa ajustar em si através da relação. No trabalho, só feche negócios se houver transparência total. Números da Sorte: 13, 31, 52

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O amor hoje se manifesta no cuidado prático. Ser útil e estar presente na rotina do parceiro vale mais que mil palavras. No trabalho, sua produtividade será profunda; você terá paciência para resolver aqueles pepinos técnicos que todo mundo evita.



O amor hoje se manifesta no cuidado prático. Ser útil e estar presente na rotina do parceiro vale mais que mil palavras. No trabalho, sua produtividade será profunda; você terá paciência para resolver aqueles pepinos técnicos que todo mundo evita. Números da sorte: 6, 24, 39

Câncer (21/06 a 22/07)

Aproveite, canceriano, a Lua está em um signo amigo. Seu magnetismo está fortíssimo e sua aura misteriosa vai atrair olhares por onde passar. No trabalho, coloque sua paixão no que faz; projetos criativos recebem um empurrão extra do universo hoje.

Aproveite, canceriano, a Lua está em um signo amigo. Seu magnetismo está fortíssimo e sua aura misteriosa vai atrair olhares por onde passar. No trabalho, coloque sua paixão no que faz; projetos criativos recebem um empurrão extra do universo hoje. Números da sorte: 5, 17, 33

Leão (22/07 a 22/08)



O dia é ótimo para curtir o aconchego do lar e ter conversas curadoras com a família. No trabalho, quem atua de casa terá um dia excelente. Lembre-se: se sua base emocional estiver firme, sua produtividade voa. Números da sorte: 4, 22, 58

Virgem (23/08 a 22/09)

Nada de papo furado! Hoje você quer conversas que transformem sua visão de mundo. No trabalho, sua mente está em modo investigativo; é o momento ideal para aprender técnicas complexas ou novos softwares.



Nada de papo furado! Hoje você quer conversas que transformem sua visão de mundo. No trabalho, sua mente está em modo investigativo; é o momento ideal para aprender técnicas complexas ou novos softwares. Números da sorte: 3, 21, 47

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

No amor, a lealdade e a segurança são os grandes atrativos de hoje. Menos aventura, mais verdade. No lado financeiro, o foco é total: ótimo dia para planejar investimentos de longo prazo e valorizar seus talentos únicos.



No amor, a lealdade e a segurança são os grandes atrativos de hoje. Menos aventura, mais verdade. No lado financeiro, o foco é total: ótimo dia para planejar investimentos de longo prazo e valorizar seus talentos únicos. Números da sorte: 2, 19, 36

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua chegou no seu signo e você está imbatível. Sua intuição está no nível máximo e seu magnetismo é capaz de abrir qualquer porta. Siga seus instintos sem medo, tanto no amor quanto nos negócios. O dia é seu!



A Lua chegou no seu signo e você está imbatível. Sua intuição está no nível máximo e seu magnetismo é capaz de abrir qualquer porta. Siga seus instintos sem medo, tanto no amor quanto nos negócios. O dia é seu! Números da sorte: 1, 10, 55



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia de faxina emocional. Se algo não te faz bem, a Lua te dá a força necessária para soltar e seguir em frente. No trabalho, prefira o silêncio e atue nos bastidores. O que você planejar em segredo hoje terá muito sucesso.

Dia de faxina emocional. Se algo não te faz bem, a Lua te dá a força necessária para soltar e seguir em frente. No trabalho, prefira o silêncio e atue nos bastidores. O que você planejar em segredo hoje terá muito sucesso. Números da sorte: 9, 27, 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Suas amizades ganham uma profundidade especial hoje. Alguém do seu grupo pode se tornar um grande confidente. No trabalho, o networking deve ser estratégico e focado em valores reais. Não carregue o mundo sozinho.



Suas amizades ganham uma profundidade especial hoje. Alguém do seu grupo pode se tornar um grande confidente. No trabalho, o networking deve ser estratégico e focado em valores reais. Não carregue o mundo sozinho. Números da sorte: 11, 29, 60

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O sucesso bate à porta, mas não esqueça de quem te deu a mão na subida. No trabalho, você está em evidência total; sua determinação e competência serão notadas por quem importa. É hora de colher o reconhecimento.



O sucesso bate à porta, mas não esqueça de quem te deu a mão na subida. No trabalho, você está em evidência total; sua determinação e competência serão notadas por quem importa. É hora de colher o reconhecimento. Números da sorte: 10, 28, 49